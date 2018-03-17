BAŞINIZA NELER GELECEK?
BUGÜN saat 16.11 itibarıyla Balık burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Şifalanma, kötü alışkanlıklardan kurtulma, kabul etme, kendimizi sevgi yoluyla fark etme enerjisi yüksek olacak. Acelecilikten, sert tepkilerden, sadece kendimizi düşünmeden kaçınırsak işlerin yoluna girdiğini görebiliriz. Kazalara ve sakarlıklara dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, başlangıç ve adımlarınız adına sizi desteklemeyecek. Bilinçaltı çalışmaları ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu yeniayı kullanın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ortamlar ve işler anlamında önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak ve onların sonuçlarını almak önem kazanıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve kariyer hayatınızdaki önemli başlangıçları harekete geçirebilirsiniz. Yalnız elinizi çabuk tutmalısınız zira 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlayacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün oluşan yeniayda çok önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle seyahat, eğitim ve hukuk alanlarınızda başlangıçlar devreye girebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli kararlar alabilirsiniz. Bir para işiniz, kredi alma durumunuz, ortak yatırımlara yönelme gibi kararlarınız varsa harekete geçebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik, ilişkiye adım atma gibi konularda veya ilişkinize dair önemli kararlar almak adına bu yeniayı kullanabilirsiniz. Taşınma kararları da oluşabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızı da ilgilendiren kararlarınız devreye girebilir. İş değiştirmek ve günlük hayatınızdaki değişimleri uygulamak için bu yeniay size göz kırpacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk, eğlence ve çocuk alanlarınızdaki kararlarınızı uygulamaya sokabilirsiniz. Sanatsal işlerinizdeki adımlar da bu yeniayla birlikte ön plana çıkabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başladığınız işleri tamamına erdirmek bu yeniayın konularından olabilir. Ev alım-satım işleriniz varsa elinizi çabuk tutun zira 23 Mart’ta Merkür geriliyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniayı, satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, teknoloji ve bilgisayar alanlarınızda yapacağınız yeni başlangıçlar için kullanabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konulardaki kararlarınız önem kazanacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, parasal bir konuda önemli bir adım atılacaksa bu yeniay tam zamanı!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün oluşan yeniay sizin yeniayınız! Hayatınızdaki her türlü başlangıç ve adım için desteklenecek, önemli kararlarınızı devreye sokacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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