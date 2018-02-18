BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bu pazar günü itibarıyla Güneş ve Merkür Balık burcuna geçecek. Önümüzdeki günler kimliğimizde hassas, romantik ve düşünceli taraflarımız ortaya çıkabilir. İletişimimizde de mantıktan ziyade duygusal yönlerimizle hareket edebiliriz. Kendimizden çok başkalarını düşünmeye meyilli olabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Dinlenmek, yaptıklarınızı gözden geçirmek için uygun bir süreçten geçeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi takım işlerinde kullanacaksınız. İşteki profesyonelliğinizi, deneyimlerinizi yeni alanlara ve değişik iş fırsatlarına aktarmanın zamanı gelmiş.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu sıralar kendinizi işinizde göstermeye başlayacaksınız. Toplum önü işlerinizde başkaları için yapacaklarınızla daha çok görünür hale geleceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi dış ortamlarda, iş seyahatlerinde, medya işlerinde ve hukuki konularda ortaya koyacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işleriniz devreye giriyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla ortak parasal konular önem kazanacak. Aile hayatınızda ortak birikimlerinizin, harcamalarınızın, ödemelerinizin üzerine eğilebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz önem kazanıyor. Hayatı ilişkileriniz üzerinden okuyacak, bu alanda denge kurmak isteyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet hayatınızın üzerine eğilebilirsiniz. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Sağlığınızı ön planda tutmanız gerekecek bir döneme girebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız, çocuğunuz veya çocuklarla ilgili konularda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Fedakâr yapınız sayesinde aşkta aradığınızı bulabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi evinizden yürütecek ve yuvanızla daha çok ilgileneceksiniz. Ev alım-satım işleriniz için güzel fırsatların karşınıza geleceği bir dönem olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlginizi ve kendinizi yakın çevrenizde olup bitenlere çevireceksiniz. İletişim becerileriniz artarken, satış, reklam ve pazarlamada kendinizi gösterebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden sonra tamamen parasal konulara odaklanacaksınız. Kafanız yaratıcı çalışacak ama biraz kararsız kaldığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize olan güveniniz ve iletişim becerileriniz gelişmeye başlıyor. Konuşmaktan, paylaşmaktan, fikirlerinizle dikkat çekmekten mutlu olabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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