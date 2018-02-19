HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay Koç burcunda, girişimlerimize ve kendi kişisel alanlarımıza odaklanarak giriş yapıyoruz. Bu hafta fedakârlıklarımız ve anlayışımız artarken, diğer yandan kalıcı ve net sonuçlarla karşılaşabiliriz. Kalbimiz boşsa bu hafta kalbimizi birine kaptırmak, aşkın ve romantizmin peşinden gitmek önemli olacak. Sevdiklerimiz için yapabileceklerimiz önem kazanıyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, duygusal olarak değişken ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Uzak yerlerden alacağınız haberler bu haftabaşı sizi heyecanlandırabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz isteksiz başlayabilirsiniz. Bilinçaltınızda, duygusal konularda iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinize aşırı yüklenmemeniz gerekiyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda, arkadaş meclislerinizde duygusal olarak farklı bir gün sizleri bekliyor. Değişik organizasyonlar devreye girebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı iş ve kariyer alanlarınız oldukça aktif olacak. İş hayatınızda farklı duygu ve düşüncelerle hareket edeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış ortamlarda daha az tanıdığınız insanların yanında farklı ve duygusal olarak değişik bir gün sizleri bekliyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde ortaklaşa para konularınızın üzerine eğiliyorsunuz. Para ödemelerinde sabırsız ve düşüncesiz hareket edebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda duygusal olarak çabuk karar değiştirmeye meyilli olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak çabuk fikir değiştirmeniz, iş arkadaşlarınızın sizi anlamasını zorlaştırabilir. Başkalarına karşı daha açık olmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda farklı ve sıra dışı duygular altında olabilirsiniz. Yine değişik aktiviteler veya sportif faaliyetler içinde bulunabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile alanlarınızda değişken ve sabırsız bir ruh hali baskın olabilir. Evde vakit geçirseniz bile farklı işler içinde olmaya çalışın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlara karşı dengesizlikleriniz olabilir. Ani çıkışlarınız insanların sizi anlamasını zorlaştırabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda beklenmedik tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemde iş ve kariyer oluşumlarınıza daha etkili bir biçimde yer açmalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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