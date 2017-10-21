BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BU cumartesi Ay, Akrep burcunda dolaşıyor. Algımız ve hislerimiz gün boyunca güçlü çalışabilir. Neptün’den gelen etkilerle fedakâr, anlayışlı, romantik ve hassas tavırlarla hareket edebiliriz. Güçlü etkiler altında olacağımız için çevremize ve sevdiklerimize yönelik sözlerimiz zaman zaman iğneleyici ve yaralayıcı olabilir. Derine inmek istediğimiz konularda rahatlıkla harekete geçebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanlara maddi-manevi yardım etmek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizle temasınızı artıracaksınız. Duygularınızı göstermekten korkmamalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda keyifli ve yardımsever etkiler önem kazanacak. Bugün, aşk hayatınızda paylaşımcı yanlarınızı daha fazla ön plana çıkarmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda yardımsever ve fedakâr etkiler ortaya çıkabilir. Toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz. Enerjinizin çoğunu ailenize akıtabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve eğlence hayatınızda fedakâr tavırlar ortaya çıkacak. Olaylara dar bakış açınız nedeniyle yakın çevrenizdeki kişilerle anlaşmak kolay olmayabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenize her konuda yardım etmek isteyebilirsiniz. Sosyal ortamlarınızdaki para konuşmaları veya kuracağınız ilişkiler sizi tatmin etmeyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insana karşı yardımsever tavırlar içine gireceksiniz. Bugün, göz önünde olacağınız yerlerde kafanıza göre davranmak isteyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fedakâr etkiler devrede olacak. Enerjinizi daha sağlam tutmanız gerekebilir. Uzaktaki insanlarla aynı duyguları paylaşmanız kolay olmayacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgi ve çocuk konularında fedakârlıklar devrede olabilir. Sevdiklerinizi kendinizden daha fazla düşünebilirsiniz. Maddi konularda hesaplı davranın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize yapacağınız yardımlar devrede olacak. Ev ortamlarınızda enerjinizi yüksek tutun. Sevdiğiniz insanla aranızda anlaşmazlıklar oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenize karşı fedakâr ve anlayışlı olacaksınız. Seyahat halindeyseniz, yapmanız gereken bazı işler gözünüzde çok fazla büyüyebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplumsal konularda yardımseverliğiniz önem kazanıyor. Enerjinizi bir türlü toplayamayabilirsiniz. Eğlenceye yönelik harcamalar oluşabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzakta bulunan akrabalarınıza karşı yardımsever etkiler devreye girecek. Sevdiğiniz insana ilginizi ve sevginizi göstermekten korkmayın.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN