BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oluşan Merkür-Satürn olumlu açısıyla kalıcı ve uzun soluklu işlerin peşinde koşabiliriz. Planlarımızı daha gerçekçi, disiplinli ve organize bir şekilde hayata geçirebiliriz.
Diğer yandan Venüs- Neptün birleşiminin etkisiyle romantik ve şefkat dolu bir gün bizi bekliyor. Yaratıcılığımız yüksek çalışabilir. Sevdiğimiz insanlarla bir arada olma arzusu duyacağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Disiplinli adımlar kariyerinizde istediğiniz oluşumları karşınıza getirebilir. Bugün, başka insanlara yardım etme isteğiniz ön plana çıkabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi ilgilendirecek önemli kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Maddi konularda sosyal çevrenizden destek alacaksınız. Arkadaşlarınız için fedakârlıklarda bulunacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalıcı anlaşmalar açısından bu haftayı iyi değerlendirin. Para aşamasına gelmiş işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Sevdiğiniz insan için yapacağınız fedakârlıklar yüksek olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklı işlerde hayat sizi destekliyor. Uzun vadeli, kalıcı adımlar ve sonuçlar için harekete geçeceksiniz. Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız tatil planları güzel işleyebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki planları bir düzene oturtacaksınız. Önemli bir ödeme veya borç hallolabilir. Bir yandan da ruhsal çalışmalara, derinden giden konulara karşı ilginiz artabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki insan için yapacağınız fedakârlıklar önem kazanıyor. Hayatınızda biri yoksa yeni bir ilişkiye kendinizi adayabilirsiniz. Kalıcı anlaşmaların peşinde koşacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılması gereken işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. İşlerinizi sorumlulukla ele alacaksınız. Sanatsal işlerinizde hayal gücünüz iyi çalışacak, bunu değerlendirin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalıcı ve uzun vadeli anlaşmalar içine girebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı el üstünde tutacaksınız. Duygusallığınız yüksek olacak. Fedakârlıklarla hareket edeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamlarınızda oldukça keyifli etkiler altında olacaksınız. Maddi konularda dikkatli bir şekilde yol alacaksınız. Aile büyükleriniz için feda fedakâr yapınızı devreye sokabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle beraber hareket edeceğiniz işlerinizde disiplinle davranacaksınız. Önemli görüşmeler oluşabilir. İletişim halinde olacağınız insanlara yardım edeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde istediğiniz sonuçları kendinize çekeceksiniz. Sıkışmamak ve durumları kendi lehinize çekmek için kontrollü ve organize bir şekilde hareket etmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız desteklerle iş hayatınızda harekete geçmek istediğiniz konularda istikrarlı davranacaksınız. Önemli anlaşmalar karşınıza gelebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.