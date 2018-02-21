BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Merkür-Satürn olumlu açısıyla kalıcı ve uzun soluklu işlerin peşinde koşabiliriz. Planlarımızı daha gerçekçi, disiplinli ve organize bir şekilde hayata geçirebiliriz.

Diğer yandan Venüs- Neptün birleşiminin etkisiyle romantik ve şefkat dolu bir gün bizi bekliyor. Yaratıcılığımız yüksek çalışabilir. Sevdiğimiz insanlarla bir arada olma arzusu duyacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Disiplinli adımlar kariyerinizde istediğiniz oluşumları karşınıza getirebilir. Bugün, başka insanlara yardım etme isteğiniz ön plana çıkabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinizi ilgilendirecek önemli kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Maddi konularda sosyal çevrenizden destek alacaksınız. Arkadaşlarınız için fedakârlıklarda bulunacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalıcı anlaşmalar açısından bu haftayı iyi değerlendirin. Para aşamasına gelmiş işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Sevdiğiniz insan için yapacağınız fedakârlıklar yüksek olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerde hayat sizi destekliyor. Uzun vadeli, kalıcı adımlar ve sonuçlar için harekete geçeceksiniz. Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız tatil planları güzel işleyebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızdaki planları bir düzene oturtacaksınız. Önemli bir ödeme veya borç hallolabilir. Bir yandan da ruhsal çalışmalara, derinden giden konulara karşı ilginiz artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki insan için yapacağınız fedakârlıklar önem kazanıyor. Hayatınızda biri yoksa yeni bir ilişkiye kendinizi adayabilirsiniz. Kalıcı anlaşmaların peşinde koşacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. İşlerinizi sorumlulukla ele alacaksınız. Sanatsal işlerinizde hayal gücünüz iyi çalışacak, bunu değerlendirin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalıcı ve uzun vadeli anlaşmalar içine girebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı el üstünde tutacaksınız. Duygusallığınız yüksek olacak. Fedakârlıklarla hareket edeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamlarınızda oldukça keyifli etkiler altında olacaksınız. Maddi konularda dikkatli bir şekilde yol alacaksınız. Aile büyükleriniz için feda fedakâr yapınızı devreye sokabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle beraber hareket edeceğiniz işlerinizde disiplinle davranacaksınız. Önemli görüşmeler oluşabilir. İletişim halinde olacağınız insanlara yardım edeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde istediğiniz sonuçları kendinize çekeceksiniz. Sıkışmamak ve durumları kendi lehinize çekmek için kontrollü ve organize bir şekilde hareket etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız desteklerle iş hayatınızda harekete geçmek istediğiniz konularda istikrarlı davranacaksınız. Önemli anlaşmalar karşınıza gelebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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