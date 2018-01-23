AY BİZE NELER FISILDIYOR

BUGÜN ve yarın öğleden sonraya kadar Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Koç burcu baş, beyin, göz ve saçları temsil ettiğinden baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu etkili olabilir.

Özellikle estetik operasyonlardan uzak durmalıyız. Beslenmede protein günleri olduğundan protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öte yandan, beslenmemizde aşırıya kaçmamaya özen göstermeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, çevrenizden alacağınız büyük destekle, önemli konularda ve alanlarda yalnız kalmadığınızı görebilirsiniz. Duygusal yaşantınızı etkileyecek anlık kararlardan kaçının.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Huzurlu bir gün sizi bekliyor. İş alanlarınızda gereken yerlerde ön plana çıkacak, gereken yerlerde geride kalacaksınız. Duyacaklarınıza kulak asmayın, bildiğinizi yapın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortaklı işler, medya, ticaret, seyahat, hukuk ve eğitim konularında rahatlıkla harekete geçebileceksiniz. Sevdiğiniz insandan habersiz para harcayabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konusunda gerilimleri bir kenara koymayı başarırsanız, sonuçlardan memnun kalmanız kaçınılmaz olacak. Size kendinizi yetersiz hissettirecek konulardan uzak durmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda geleceğe yönelik planlarda, en az karşı taraf kadar heyecanlı olacaksınız. Değişik yerlerde çevrenizdeki insanlara vereceğiniz tepkileri kontrol etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para harcamalarınız, gönlünüze göre hareket edememenize neden olabilir. Anlık kararlar akşam saatlerinde harcamalarınızı hızlandırabilir. Dikkatli olmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda fırsatları yüksek bir gün geçireceksiniz. İlişkinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Basit konuların sizi üzmesine izin vermemeli, kararsızlıklarınızın üzerine gitmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize karşı yapacağınız işlerde ve sorumluluklarınız konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Beklenmedik olayların hevesinizi kaçırmasına izin vermemelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz ancak hızlı hareket etmek için kendinizi hırpalamayın. Duygusal dalgalanmalarınız kararsız olduğunuz noktaları tetikleyebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda güzel gelişmeler var. Bugün, aileniz ve eviniz sizin için çok önemli olacak. Biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Önemli kararlarda sevdiklerinize danışın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, satış, pazarlama, reklam veya yayıncılık işindeyseniz, kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Sizi engelleyen olumsuz düşüncelerden bir an önce kurtulmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Elinize bir para geçebilir veya yatırımlarınızı hangi alanda yapacağınıza karar verebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların konuşmalarının kafanızı karıştırmasına izin vermeyin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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Hande Kazanova

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