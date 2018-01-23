AY BİZE NELER FISILDIYOR
BUGÜN ve yarın öğleden sonraya kadar Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Koç burcu baş, beyin, göz ve saçları temsil ettiğinden baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu etkili olabilir.
Özellikle estetik operasyonlardan uzak durmalıyız. Beslenmede protein günleri olduğundan protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öte yandan, beslenmemizde aşırıya kaçmamaya özen göstermeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, çevrenizden alacağınız büyük destekle, önemli konularda ve alanlarda yalnız kalmadığınızı görebilirsiniz. Duygusal yaşantınızı etkileyecek anlık kararlardan kaçının.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Huzurlu bir gün sizi bekliyor. İş alanlarınızda gereken yerlerde ön plana çıkacak, gereken yerlerde geride kalacaksınız. Duyacaklarınıza kulak asmayın, bildiğinizi yapın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancı ortaklı işler, medya, ticaret, seyahat, hukuk ve eğitim konularında rahatlıkla harekete geçebileceksiniz. Sevdiğiniz insandan habersiz para harcayabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş konusunda gerilimleri bir kenara koymayı başarırsanız, sonuçlardan memnun kalmanız kaçınılmaz olacak. Size kendinizi yetersiz hissettirecek konulardan uzak durmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda geleceğe yönelik planlarda, en az karşı taraf kadar heyecanlı olacaksınız. Değişik yerlerde çevrenizdeki insanlara vereceğiniz tepkileri kontrol etmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para harcamalarınız, gönlünüze göre hareket edememenize neden olabilir. Anlık kararlar akşam saatlerinde harcamalarınızı hızlandırabilir. Dikkatli olmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda fırsatları yüksek bir gün geçireceksiniz. İlişkinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Basit konuların sizi üzmesine izin vermemeli, kararsızlıklarınızın üzerine gitmelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize karşı yapacağınız işlerde ve sorumluluklarınız konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Beklenmedik olayların hevesinizi kaçırmasına izin vermemelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz ancak hızlı hareket etmek için kendinizi hırpalamayın. Duygusal dalgalanmalarınız kararsız olduğunuz noktaları tetikleyebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda güzel gelişmeler var. Bugün, aileniz ve eviniz sizin için çok önemli olacak. Biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Önemli kararlarda sevdiklerinize danışın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, satış, pazarlama, reklam veya yayıncılık işindeyseniz, kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Sizi engelleyen olumsuz düşüncelerden bir an önce kurtulmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinize bir para geçebilir veya yatırımlarınızı hangi alanda yapacağınıza karar verebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların konuşmalarının kafanızı karıştırmasına izin vermeyin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.