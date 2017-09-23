KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu haftabaşı, aşk hayatınızda sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekliyor. İletişime girdiğiniz insanlar size şans getirebilirler.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdakilerin yapacağı yorumlar, aşk hayatınızda sizi yanlış yönlendirebilir. Sosyal çevrenizden gelen her yoruma takılmayın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız yerlerde yanılgılar meydana gelebilir. İş alanlarınızdaki belirsizlikler, sizin enerjinizi olumsuz etkileyebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Az tanıdığınız insanlar, fikirleriyle sizi yanıltabilir. Çelişkili düşünceler sizi yorabilir. Haftabaşında önemli kararlar alacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maddi konularda yanılmaya açıksınız. Alışveriş yaparken dikkatli olun. Parasal planlamalar yaparken gözünüzü dört açın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün özel hayatınızda aldatıcı ve yanıltıcı etkilere karşı dikkat edin. Partneriniz, kişisel kararlarınızda, zihninizi bulandırabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün enerjiniz düşük olabilir. Bu yüzden kolay hastalanabilirsiniz. Enfeksiyonel hastalıklara karşı zayıf bir gündesiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ciddi kararlar almayın. Planlarınızda karışıklıklar olabileceği ihtimalini aklınızda bulundurun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda belirsizlikler meydana gelebilir ya da aile büyüklerinizin düşünceleri sizi yanıltabilir. Bildiğinizi okumalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün zihniniz biraz dağınık olmaya yatkın olabilir. Yakın çevrenizdekiler sizi yanıltabilirler. Siz temkini elden bırakmayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda yanıltıcı etkiler altındasınız. Yüksek bütçeli alışverişlere kalkışmamalı ve kimseden borç almamalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda yanıltıcı etkiler altında olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı, yapacaklarınız konusunda kandırmamanız çok önemli.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.