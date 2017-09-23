KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı, aşk hayatınızda sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekliyor. İletişime girdiğiniz insanlar size şans getirebilirler.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızdakilerin yapacağı yorumlar, aşk hayatınızda sizi yanlış yönlendirebilir. Sosyal çevrenizden gelen her yoruma takılmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde yanılgılar meydana gelebilir. İş alanlarınızdaki belirsizlikler, sizin enerjinizi olumsuz etkileyebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az tanıdığınız insanlar, fikirleriyle sizi yanıltabilir. Çelişkili düşünceler sizi yorabilir. Haftabaşında önemli kararlar alacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi konularda yanılmaya açıksınız. Alışveriş yaparken dikkatli olun. Parasal planlamalar yaparken gözünüzü dört açın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınızda aldatıcı ve yanıltıcı etkilere karşı dikkat edin. Partneriniz, kişisel kararlarınızda, zihninizi bulandırabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz düşük olabilir. Bu yüzden kolay hastalanabilirsiniz. Enfeksiyonel hastalıklara karşı zayıf bir gündesiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ciddi kararlar almayın. Planlarınızda karışıklıklar olabileceği ihtimalini aklınızda bulundurun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda belirsizlikler meydana gelebilir ya da aile büyüklerinizin düşünceleri sizi yanıltabilir. Bildiğinizi okumalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zihniniz biraz dağınık olmaya yatkın olabilir. Yakın çevrenizdekiler sizi yanıltabilirler. Siz temkini elden bırakmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda yanıltıcı etkiler altındasınız. Yüksek bütçeli alışverişlere kalkışmamalı ve kimseden borç almamalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda yanıltıcı etkiler altında olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı, yapacaklarınız konusunda kandırmamanız çok önemli.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN