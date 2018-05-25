BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün devreye giren Merkür- Plüton etkileşimiyle araştırma gerektiren işler için olumlu etkiler altındayız. Önemli insanlardan fikirlerimiz veya uygulamaya koyacağımız konular için destek alabiliriz. Jüpiter-Neptün olumlu açısıyla inandığımız değerlerin peşinden koşmak ve inancımızın tam olması önem kazanabilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; çekici, kurnaz, gururlu ve becerikli bir kişiliğiniz var. Güçlü iletişim yeteneğinizle küçük yaşlardan itibaren yaptığınız işte kendinizi gösterebilirsiniz. Politika, satış, pazarlama ve devletle ilgili işlerde şans sizden yana olacak. Bu sene, parasal konularda beklentileriniz fazlasıyla karşılanacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularında sizden daha yetkili olan insanlarla konuşmalarınız öne çıkabilir. Onlara kafanızdaki düşüncelerden bahsedebilirsiniz. Bugün, sabırsızlık içinde olabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü insanlar, hayatınıza yönelik kararlarda ve değişik fikirlerinizde size destek olabilir. Seyahat, eğitim, hukuk ve ticaret konularında kafanız çözüme yönelik çalışacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planlarınız için kafanızda güzel süreçler üreteceksiniz. Düşünce gücünüz sağlam olacak. Sosyal çevrenizdeki birtakım değişik ve farklı olgular, hayattan alacağınız keyfi artırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, partnerinizden ya da ortağınızdan geleceğinize yönelik işleriniz için güzel yardımlar alabilirsiniz. Önemli organizasyonlar için konuşmalarınız ve görüşmeleriniz artabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalıştığınız ortamdaki güçlü insanlar, kariyeriniz adına sizin arkanızda olacaklar. İşinizi bilinçli ve etkili bir şekilde yapmanız size çok güzel kapılar aralayabilir. Sabırsızlığa dikkat edin!

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlara dayalı işlerinizde harikalar yaratabilirsiniz. İş alanlarınızda son derece şanslısınız. Bugün hiç ummadığınız yerlerden farklı ve çok önemli destekler alabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizden bir insan, ortaklaşa para alanlarınızda size yardımcı olabilir. Bol fırsatlı bir gün geçireceksiniz. Bir seyahat ya da medya işi veya eğitim konusu sizi çok heyecanlandırabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki bir insandan özel hayatınız veya ortaklı işleriniz adına istediğiniz yardımı alabileceksiniz. Bu aralar fikirlerinizi etkili bir biçimde ortaya koyuyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. İşle ilgili uğraşılarınız size güzel fırsatlar sunabilir. Özel hayatınızda sabırsız davranabilir ve heyecanı yüksek bir gün geçirebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğlenceye, sanata ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde gücünüzü etkili bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yakın çevrenizle iş bağlantılarınızı sıkı tutmaya gayret etmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Emlak alım-satım konularında kafanız çözüme yönelik çalışacak. Değişik düşünceler sizi mutlu edebilir. Fırsatları ve riski yüksek işlerinizde önemli şanslar ayağınıza gelebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlardan iletişime dayalı her konuda istediğiniz yardımı alabileceksiniz. Aile hayatınız için yapacağınız harcamalar, farklı bir gün geçirmenize neden olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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