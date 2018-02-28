AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Aslan burcunda dolaşıyor. Kendimizi canlı, iyimser ve yaratıcı enerjilerle dolu hissedebiliriz. Özellikle çocuklarla ve gençlerle vakit geçirmek bize büyük keyif verebilir.
Saç bakımı ve makyajla ilgilenmek, saç kestirmek yerinde olabilir. Artistik, sanatsal ve kreatif işlerde kendimizi ortaya koymamız daha kolay olacaktır. Kişisel isteklerimize odaklanabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, eğlence veya aşk hayatınızda önemli olaylar gelişebilir. Hayatınızı keyiflendirecek adımlar özgüveninizi artıracak. Bazı konuşmalar bir kulağınızdan girip öbüründen çıkıyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi şansınızı kendiniz yönlendirebilirsiniz. Evinize veya ailenize yönelik işlerinizde duygularınız kolay harekete geçecek. Ailenize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğe yönelik işlerinizde anlayışlı ve iyimser tavırlarınız ön planda olacak. Aslında sıkıntı yapacak bir şey yok. Bazı konuların kafanızda gereksiz yer kapladığını bilmelisiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda çok önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Bu aralar sadece kendinizi önemsemelisiniz. Bugün alışverişlerinizde ihtiyacınız dışında hareket edebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde sadece kendi istekleriniz ve planlarınız devrede olabilir. Keyfiniz çok yüksek olacak. Sevdiğiniz insanla aranızdaki gerilimleri halletmenin bir yolunu bulmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün geri planda durmak isteyebilir, bazı işlerinizi gözünüzde büyütebilirsiniz. Tamamlanması gereken işlerinizin üzerine eğilin. Hisleriniz bu aralar çok kuvvetli çalışıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal hayatınızı hareketlendirecek ve isteklerinize hizmet edecek planlar yapabilirsiniz. Toplum içinde nasıl davranmanız gerektiğini bileceksiniz. Enerjinizi toplamalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir işinizi bitirmeden diğerine geçmeyin. Aşk hayatınızda oldukça romantik ve hayalperest etkiler altında olacaksınız. Aile hayatınıza daha çok özen göstermeniz gerekiyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdan alacağınız keyif yüksek olacak. Bugün size ne söylenirse söylensin kafanıza takmamaya özen gösterin. Kendi algınızın dışına çıkmanız zor görünüyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konuları gereğinden fazla büyütebilirsiniz. İletişime gireceğiniz insanlara karşı hoşgörünüz çok yüksek olacak. Sevdiğiniz insana da empatiyle yaklaşmanız gerekiyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız veya ortaklı atılacak adımlar gündeminizin ilk sırasında olabilir. İletişime dayalı işleriniz için rahat etkiler altındasınz. Maddi konularda fazla açılmamaya çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Diğer insanlara yardım etme isteği öne çıkabilir. Yapmanız gerekenleri tamamlamalı ve işin içine duygularınızı katmadan yolunuzda ilerlemeniz gerektiğini bilmelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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