BAŞIMIZA NELER GELECEK?

GÖKYÜZÜNDE oluşan Merkür-Uranüs dik açısıyla iletişimimizde sıkılganlık ve anlık tepkiler devrede olabilir. İlgimizi çekmeyen, bize dayatılan konularda çok çabuk tepki verebilir, isyankâr ve asi konuşmalar içine girebiliriz. Değişimi hayatımızın içine almak kolay olmayabilir. Elektrikli durumlardan uzak durmaya gayret etmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, arkadaş ortamlarınızda kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Özel alanlarınızda farklı ve değişik davranma isteğiniz etrafınızdakilere karşı tepkilerinizi hızlandırabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle olan konuşmalarınızda farklı ve tepkisel yaklaşımlarınıza dikkat edin. Sıkılganlıklarınız ve fikir ayrılıkları, farklı konuların peşinden gitmenize neden olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminizde değişik davranacaksınız. Size teklif edilecek bazı programlar çevrenize verdiğiniz sözlerle uyuşmayabilir. Sevdiklerinizi kırmadan yolunuzda ilerleyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda çabuk tepki verebilirsiniz. Farklı tepkileriniz çevrenizdekileri şaşırtabilir. Şu aralar etrafınızda olup bitenlerden her zamankinden daha çabuk etkileniyorsunuz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarının size dayattığı konulara tepkiniz yüksek olacak, göz önünde olacağınız ortamlarda buna dikkat edin. Öte yandan, farklı davranmak hoşunuza da gidebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda ve seyahatlerde farklı durumlar içinde bulunabilirsiniz. Sizi az tanıyan insanlara müsamaha göstermek istemeyeceksiniz. Kendinizi rahatlatmanız gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, borç vermeyin veya istemeyin. Parasal konularda yapılacak farklı bir konuşma ortamı gerebilir. Sosyal ortamlara yönelmeli ve gelecek planları yapmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde veya toplum arasında sevdiğiniz insanla yaşayacağınız fikirsel anlaşmazlıkları tetiklemeyin. Siz hayatı farklı gözlerle gördükçe karşınıza gelecek fırsatlar da artacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadığınız deneyimlere vereceğiniz tepkilere dikkat etmelisiniz. Sağlığınızdaki anlık değişimler sizi zorlayabilir. Kafanızı dağıtmaya ve biraz dinlenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda işler istediğiniz gibi ilerlemezse hemen havlu atmayın. Partnerinizle yapacağınız bazı konuşmalarda fikirsel olarak birbirinizi anlamanız kolay olmayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza dikkat edin. Vereceğiniz dürtüsel tepkilerle olumlu adımları aleyhinize döndürebilirsiniz. Bu aralar enerjinizi korumalı ve gereksiz adımlardan kaçınmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ilişkilerinizde tepkisel olmaktan kaçınmalısınız. Farklı davranışlar içine girebilirsiniz. Bugün, kabuğunuzdan çıkmalı ve yapabileceklerinize odaklanmalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN