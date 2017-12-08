BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Daha çok kendi isteklerimize, eğlenceli konu ve olaylara odaklanacağımız bir gün bizi bekliyor. Bir yandan da organizasyon yeteneğimizi iyi çalıştıracağız.
Gün içinde önemli olaylara ve meselelere duygularımızı ve düşüncelerimizi net bir biçimde ortaya koyarak yaklaşabiliriz. İletişimimizde de net olacağız. Sorumluluklarımızdan kaçmayacak, hayatı her zamankinden daha rahat algılayacağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, harekete geçmeniz gereken noktalarda son derece atak davranacaksınız. Gün içinde eğlenceli ortamlarda bulunmak ve özel hayatınıza vakit ayırmak isteyeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizle ilgili alanlarda tamamlamanız gereken işlere odaklanabilirsiniz. Yapılması gerekenler bugün sorun olmayacak. Özel hayatınızda sevdiklerinize vakit ayırmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aktif ve duygusal tarafınızı destekleyecek iletişiminiz sayesinde sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız verimli olacak. İş konularında istekli olacak ve kendinizi göstereceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda özel hayatınız için yapacağınız harcamalar önem kazanabilir. İş alanlarınıza düşkünlüğünüz bu aralar çok fazla. Sorumluluklarınızdan kaçmamalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İstediğiniz gibi şekillendireceğiniz bir gün geçireceksiniz. Özellikle yakın çevrenizle ve ailenizle beraber hareket edeceğiniz alanlarda onlarla aynı hisler içinde olacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hareketli olmakta zorlanabilirsiniz. Duygusal taraflarınız ağır basacak ve geçmişi fazlasıyla anacaksınız. Bütün bu nostaljik etkiler yapmanız gereken işlerinizde sizi kamçılayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevreniz son derece aktif olacak. Vaktinizin çoğunu arkadaşlarınızla birlikte veya sosyal ortamlarınızda geçirmeyi isteyeceksiniz. Hayattan daha fazla zevk alabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum önünde kendinizi göstermekte zorlanmayacaksınız. Kendinize ait alanlardan zaman çalmak hoşunuza gitmese de, işlerinizi bir an önce tamamlamanız gerekiyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancı ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Kendinizi fazla sosyal hissetmeniz, insanlarla temas etmenizi kolaylaştırıyor. Temiz hava almak için gayet güzel bir gün olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata ciddi yanlarınızla bakacak ve tutkularınızla hareket edeceksiniz. Ağzınıza gelen her şeyi hemen söylemeye kalkmayın. Biraz daha sabırlı ve sakin olmaya gayret edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda duygularınızı dışa vurmanız kolay olacak. Doğru ortamlarda hislerinizi karşı tarafa aktarabilirsiniz. İstediğiniz şartlar kendiliğinden ayağınıza gelecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, tamamlamak istediğiniz işler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. İş ortamınızda kendinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. Yabancı ortamlar sizi fazlasıyla yorabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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