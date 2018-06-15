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İHA'nın haberine göre, Diyetisyen Derya Zünbülcan, Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketmeden önce hangi tatlının kaç dakikada yakılacağını anlattı. IHA'nın haberine göre, 30 günlük Ramazan detoksunun ardından bayramda bir anda yüksek miktarda şeker tüketmenin kan şekerinde dalgalanmalara yol açtığını kaydeden Zünbülcan, gittiğiniz yerlerde tatlı elemesi yapmalı, tercihinizi çok şekerli, şerbetli ağır hamur tatlıları yerine taze meyve, meyve tatlıları, sütlü tatlılar, dondurma gibi hafif seçeneklerden yana kullanmalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz yok ve tatlıdan uzak kalamayanlardansanız hangi tatlının kaç dakika yürüyüş ettiğini öğrenerek kilonuzu dengede tutabilirsiniz" diye konuştu. Hangi tatlı ne kadar sürede yakılır? İşte cevabı...