İHA'nın haberine göre, Diyetisyen Derya Zünbülcan, Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketmeden önce hangi tatlının kaç dakikada yakılacağını anlattı. IHA'nın haberine göre, 30 günlük Ramazan detoksunun ardından bayramda bir anda yüksek miktarda şeker tüketmenin kan şekerinde dalgalanmalara yol açtığını kaydeden Zünbülcan, gittiğiniz yerlerde tatlı elemesi yapmalı, tercihinizi çok şekerli, şerbetli ağır hamur tatlıları yerine taze meyve, meyve tatlıları, sütlü tatlılar, dondurma gibi hafif seçeneklerden yana kullanmalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz yok ve tatlıdan uzak kalamayanlardansanız hangi tatlının kaç dakika yürüyüş ettiğini öğrenerek kilonuzu dengede tutabilirsiniz" diye konuştu. Hangi tatlı ne kadar sürede yakılır? İşte cevabı...
Bir büyük dilim baklava = 200 kalori = 25 dakika yürüyüş
Bir kase sütlaç = 285 kalori = 40 dakika yürüyüş
İrmik helvası = 310 kalori = 45 dakika yürüyüş
Bir adet tulumba tatlısı = 95 kalori = 12 dakika yürüyüş
Bir adet Kemalpaşa tatlısı = 120 kalori = 15 dakika yürüyüş
Bir adet küçük çikolata (10 gram) =54 kalori= 8 dakika yürüyüş
Bir adet cam şeker = 35 kalori = 6 dakika yürüyüş
Yakılan kalorinin kişiye, yaş, cinsiyete göre değiştiğini ifade eden Zünbülcan, "Bu veriler saatte ortalama 400 kalori yakacak hız ile yürüdüğü varsayılan kişiye göre hesaplanan ortalama değerlerdir" dedi.
BAYRAMI KEYİFLİ GEÇİRMEK İÇİN 10 PRATİK ÖNERİ
Zünbülcan, keyifli bir Ramazan Bayramı için şu önerilerde bulundu:
1- Bayram sabahına 2 bardak su içerek başlayın.
2- Bayramın vazgeçilmezi bayram kahvaltısını atlamayın.
3- Kahvaltıda mutlaka probiyotik yoğurt bulundurun ve içerisine çörekotu ekleyin.
4- Kahvaltıdan yaklaşık 3 saat sonra bir ara öğün yapın. Ara öğününüzde 10-15 kiraz ve bir kase tarçınlı yoğurt olsun.
5- Kirazı yedikten sonra sapını çöpe atmayın. Zencefil ile birlikte çayını demleyin. Böylece ödemden korunmuş olursunuz.
6- 30 günlük gün içi susuzluğundan sonra bir anda su içmeye başlamakta zorlanabilirsiniz. Bunu yaşamamak için gün içerisinde içtiğiniz suları nane ve limon ile aromalandırın.
7- Öğlen yemeğinizdeki salatada mutlaka semizotu kullanın. Semizotu içerdiği bitkisel kaynaklı omega 3 ve yüksek lif oranı ile gün boyu daha zinde ve tok kalmanızı sağlayacak.
8- Ramazan'da kabızlık yaşadıysanız bayramda bu durumdan kurtulmak için bamyayı kullanın. Öğlen ya da akşam yemeğinin birinde kuru bamya çorbası olsun. Böylece kabızlık başta olmak üzere hazımsızlık, yanma gibi bazı sindirim sorunlarının önüne geçmiş olursunuz.
9- Misafirliğe ana yemeğinizi veya vaktine göre ara yemeğinizi evde yedikten sonra gidin. Unutmayın aç gittiğiniz misafirlikte kaçamak yapma ihtimaliniz artar. Tok gittiğiniz misafirlikte kaçamağa daha kolay hayır diyebilirsiniz.
10- Bayram boyunca aşırı çay ve kahve tüketimi mide yanması, reflü gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kahve yerine midenizi rahatlatacak bitki çayları, maden suyu içmeyi deneyebilirsiniz.
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