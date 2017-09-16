Harvey ve Irma'da sonra ABD'yi bekleyen yeni kabus: Jose

ABD'de, Jose kasırgasının Connecticut, New York ve New Jersey eyaletlerinin sahil kentlerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'nin Teksas ve Florida eyaletlerinde 250 milyar dolarlık hasara yol açan Harvey ve Irma kasırgalarının yaraları daha sarılamadan, bazı eyaletlerde Jose kasırgasının etkili olacağı açıklandı.

Ulusal Hava Tahmin Merkezi, Jose kasırgasının bu hafta başı New Jersey ve Long Island'da sahil boyunca etkili olmasının beklendiğini açıkladı.