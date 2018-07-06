Mücadele ettiği kronik böbrek hastalığı nedeniyle 14 yaşında olmasına rağmen 7 yaşında gösteren Yemenli Ahmet'in yüzü, Türkiye'de güldü.

Yemenli Suhaıl çifti, 2004'te dünyaya gelen oğulları Ahmet'in, 9 yaşında olmasına rağmen fiziksel gelişiminde gerilik olduğunu fark ederek, doktora başvurdu.

AA'nın haberine göre; yapılan tetkiklerin ardından, kronik böbrek hastalığının yaygın sebepleri arasında yer alan "Kronik İnterstisyel Nefrit" tanısı konulan Ahmet Suhaıl, hayatını bir süre diyaliz tedavisiyle sürdürdü.

Tamamen sağlığına kavuşması için böbrek nakli yapılması gereken Ahmet, ailesinin aldığı kararla Türkiye'ye getirildi.

Dayısının böbreğiyle hayata tutunan Ahmet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Transplantasyon Sorumlusu Doç. Dr. Melih Kara ve ekibi tarafından gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Ahmet Suhaıl'ın fiziksel görüntüsünün, 2-3 yıl içerisinde yaşıtlarının seviyesine ulaşması bekleniyor.

"ÜLKEMİZDEKİ SAĞLIK DESTEĞİ HİÇBİR ÜLKEDE YOK"

Hastanenin Transplantasyon Sorumlusu Doç. Dr. Melih Kara, erken dönemde gelişen böbrek hastalıklarının çocukların gelişim döneminde ciddi sorunlara neden olduğuna işaret etti.

Kara, "Ahmet bize geldiğinde 15 kiloydu. Normalde 2 yaş grubundaki bir çocuğun kilosundaydı. Nakil oldu. Ameliyat sonrası birinci ayında şu anda 21 kilo. Şu anda beslenmesi de uygun" diye konuştu.

Nakil olan hastalara beslenme, diyet ve hijyen konusunda da eğitim verdiklerini anlatan Kara, "Ahmet bu eğitimi aldı ve şu anda çok ciddi uyguluyor. Gıdasını tek öğün ve tek beslenme şekli varken, şimdi yelpazeyi biraz daha geliştirdik. Hem gelişimi açısından hem böbrek fonksiyonları açısından daha iyi bir beslenme ve hijyen şartlarında işler çok şükür iyi gidiyor. Ahmet bundan sonraki süreçte çok hızlı şekilde gelişme gösterecek. Ahmet'i inşallah seneye gördüğümüzde en azından 10 yaş grubuna yaklaşacak, birkaç sene içerisinde normal, kendi yaş grubundaki bedensel yapıya kavuşacak" diye konuştu.

Yabancı hastaların nakil sonrası en az 3 ay boyunca Türkiye'de takip edildiğini vurgulayan Kara, hastanın ülkesine dönmesiyle de ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurduklarını ve ilaçların temini noktasında hemfikir olduklarını anlattı.

Doç. Dr. Kara, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu anlamda ülkemizdeki sağlık desteği hiçbir ülkede yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu anlamda destek veren başka bir sağlık sektörü ve hizmeti yok. Sadece bizim ülkemizde var. Biz sadece kendi ülkemizdeki hastaları değil, yurt dışında bize ihtiyaç duyan insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye, dünyada transplantasyonun en iyi yapıldığı ülkelerden biri. İlk 5'te sayabiliriz ülkemizi. Bu anlamda altyapısıyla, bilimsel anlamda çok ileri seviyedeyiz. Ülkemiz, sadece az gelişmiş ülkelerden değil, Batı ülkelerinden de tercih edilen bir ülke haline gelmeye başladı."

"EN BÜYÜK HAYALİM NORMAL BİRİ GİBİ YAŞAMAK"

Böbrek nakliyle sağlıklı bir dünyanın kapısını aralayan Ahmet Suhaıl de "Artık normal insan gibi yemek yiyorum ve kilo alıyorum. İnşallah kendi yaşımda gibi göstereceğim" dedi.

Suhaıl, bu anlamda çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Normal insanlar gibi hayatıma devam edebileceğim. Okumaya devam edebileceğim. Arkadaşlarımla gezebileceğim. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok mutluyum, memnunum. Şimdi en çok yüzmek istiyorum. En çok istediğim şey bu. Normal insan gibi yaşamak istiyorum, bu benim en büyük hayalimdi. Geri dönmeyecek kadar Türkiye'yi seviyorum. Şimdi bütün oyunları oynabileceğim. Hem de okuluma devam edeceğim."

"ÇOCUĞUMUN HİÇ BÜYÜMEMESİ ÇOK KÖTÜ BİR DUYGU"

Ahmet'in babası Gaber Suhaıl de bir arkadaşının nakil için Türkiye'ye gelebileceklerini söylediğini belirterek, "Türkiye gelişmiş bir ülke, tedavi şartları çok iyi. Bundan dolayı Türkiye'ye geldik. Bu süreçte çok ülke gezdik ama en çok Türkiye'den memnun kaldık. Çok iyi duygularla geriye döneceğiz. Yemen'de savaş olduğu için tedavi çok zor oluyor hem de gerekli ilaçları zor buluyoruz. O yüzden oğlumun kız kardeşi yine böbrek hastalığından vefat etti" şeklinde konuştu.

Baba Suhaıl, "Çocuğunun hiç büyümemesi çok kötü bir duygu. Arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde kendisi çok üzülüyordu. İnşallah artık düzelecek" dedi.