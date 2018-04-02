Hastanelerde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) kapsamında müzikle terapi için Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir proje gerçekleştirdi. Hem müzikle tedaviyi hem de hastanelerde şiddeti azaltmayı amaçlayan proje kapsamında hazırlanan CD’lerde yer alan eserler arasında Rast Peşrev, Rast-ı Kar-ı Muhteşem, Nihavend-i Rumi Saz Semaisi de var.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, GETAT kapsamında müzikle terapiyi yaygınlaştıracaklarını belirtmiş ve hastanelerde müzik yayını yapılacağını duyurmuştu. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Gümüş, odalarda, koridorlarda, polikliniklerde, bekleme salonlarında dinletilecek müziklerin seçilmesinde Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalıştığını kaydetti. Gümüş, profesyonel bestecilerin eserlerinin dinletilmesinin hasta ve yakınlarının rahatlatılması ve sağlık personelinin iş stresinin azaltılmasında etkili olacağını, bu sayede sağlıkta şiddetin de azaltılacağını vurgulamıştı.
HER ALANA AYRI MÜZIK
Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED) Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, dünyada müzikle terapi alanında 5 binden fazla çalışma yapıldığını, Türk müziğinin dahil edildiği 8-9 çalışma bulunduğunu söyledi. Öztürk, hastanelerde dinleti yapılmasının ise terapi değil, bekleyen hastaları sakinleştirme, sağlık personelini rahatlatma amaçlı olduğunu belirtti. Ameliyathane, poliklinik, bekleme salonlarında farklı müzikler dinletilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürk, şöyle devam etti: “Günümüz ve tarihi müziklerden İncesaz grubunun enstrümental eserleri, klasik gitar dinletileri, Refik Fersan’ın Acemaşiran Saz Semaisi, Refik Talât Bey’in Mahur Saz Semaisi, Padişah 3. Selim’in Pesendide Saz Semaisi, Sedat Öztoprak’ın Suzidil Saz Semaisi, Chopin’in noktürnleri, Isaac Albeniz’in klasik gitar besteleri gibi eserler hasta ve sağlık personeline iyi gelecek müziklerdir. Her beğeniye hitap edecek eserler seçilmeli. Her eseri hastanelerde dinletmek doğru değil. Hasta, yakınları ve sağlık personeline daha pozitif hissettirecek eserler dinletilmeli.”
UMTED Başkan Yardımcısı Muharrem Fadıl Atik de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hazırladıkları CD’lerin tıp ve müzik alanındaki uzmanların bir arada yaptığı ilk çalışma olduğunu dile getirdi.
TERAPİ SERTİFİKASI İÇİN 210 SAATLİK EĞİTİM
UMTED Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, müzik terapisi konusunda ise Türkiye’de 9 uzman bulunduğunu, eğitimlerle uzman sayısının artırılacağını belirtti.
Müzik terapisi yapacak uzmanın çok geniş bir repertuvarı olması gerektiğini kaydeden Öztürk, “ABD ve Avrupa’da müzikle terapi 200 yıldır uygulanıyor. Böyle bir meslek alanı da var. Türkiye’de meslek olarak kabul edilmesi çok yeni” dedi.
Öztürk’e göre, müzikle terapinin ilaç tüketiminin azaltılması, halen yılda 9 olan doktora başvuru sayısının dünya ortalaması olan 5’e yakınlaştırılması gibi faydaları da olacak. UMTED Başkan Yardımcısı Muharrem Fadıl Atik ise müzik terapisi sertifikası alacak kişilere 210 saatlik eğitim verileceğini belirtti.
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