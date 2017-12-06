Hatay'da şiddetli fırtına hayatı felç etti

Akdeniz'e kıyısı olan Arsuz'da sabaha karşı çıkan şiddetli fırtına nedeniyle araçlar devrildi. Nardüzü ve Karaağaç Mahallesinde etkili olan fırtına maddi hasara neden oldu. Ağaçların devrildiği fırtına nedeniyle, ahırların yanı sıra hayvanlarda zarar gördü.

Birçok yerde elektrik tellerinin koptuğu ilçede, fırtına nedeniyle bir tır devrilirken, araçlar maddi hasar gördü. Bazı işyerlerinin çatılarına zarar veren fırtına, Nardüzü futbol sahasının aydınlatma direğini de devirdi.

İHA'nın haberine göre; sabaha karşı fırtınan çıktığını ve çok korktuklarını söyleyen Zirvent Yolcu adlı vatandaş, fırtına nedeniyle camların sallandığını ve işyerlerinin önündeki ağaçların devrildiğini söyledi. Şiddetli fırtına nedeniyle ahırlarının zarar gördüğünü ifade eden Kamil Uyumlu ise "Sabaha karşı bir anda şiddetli fırtına çıktı. Ahırlarımız parçalandı. Bir büyükbaş hayvanımız telef olurken, iki tanesi yaralandı. Bunlardan birinin ayağı, diğerinin ise boynuzu kırıldı. Yaklaşık 70 bin lira zararımız oluştu. Elektrik telleri koptu. Geceden beri elektrik yok. Ekipler çalışıyor." dedi.

Oluşan fırtına nedeniyle belediyeye bağlı ekipleri seferber ettiklerini belirten Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, "Felaketin büyüklüğü afet yerinde çok daha iyi görünüyor. Çok sayıda tarım alanı, araç ve yerleşim yeri zarar görmüş. Kaymakamlığımız ve ilgili birimlerimiz ile birlikte fırtınanın bölgeye verdiği zararın tespitine yönelik Hasar Tespit Ekibi oluşturduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hasarın bir an önce tespitinin ardından mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli tüm desteği vererek yanlarında olacağız. Maddi hasarla atlattığımız bu afette en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Bu tür afetlerin bölgemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısının devam ettiği öğrenildi.

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şiddetli fırtına