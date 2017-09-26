Hatay'ın Antakya ilçesinde, tır tamircisi Salih Güzelmansur, böbrek yetmezliği nedeniyle yürüyemeyen 40 yıllık eşinin rahatça dolaşması için güneş enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalye yaptı.
Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Salih Güzelmansur, çocuk yaşlarından beri hem tır tamirciliği hem de çiftçilik yapıyor. 40 yıl önce hayatını birleştirdiği Meryem Güzelmansur ile mutlu bir hayat süren Güzelmansur, böbrek rahatsızlığı bulunan eşine büyük destek oluyor.
Güzelmansur, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan hayat arkadaşı için aldığı akülü tekerlekli sandalyeden randıman alamayınca aracı güneş ya da ışık enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalyeye dönüştürdü.
Üzerine yerleştirilen enerji paneli ile güneşli günlerde doğrudan hareket edebilen araç, aynı zamanda üzerindeki akünün şarj edilmesiyle karanlıkta da kullanılabiliyor.
Güneş enerjisinin yanı sıra sokak lambası ve araç farıyla da şarj edilen tekerlekli sandalye sayesinde, eşinin dilediği vakitte araçta dolaşmasını sağlayan Güzelmansur, hayat arkadaşının rahatı için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlattı.
Evlendikten 10 yıl sonra eşinin rahatsızlığının ortaya çıkmasıyla yaşantılarını değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Güzelmansur, Meryem Güzelmansur'un hareketlerinin rahatsızlığa bağlı kısıtlanmasıyla tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini ifade etti.
"ÜZÜLMESİNE DAYANAMADIM"
Ellerinde güç, kulağında duyu kaybı da oluşan eşinin dışarı çıkamamasına üzüldüğünü belirten Güzelmansur, bu nedenle de akülü sandalye aldığını dile getirdi.
Güzelmansur, şunları kaydetti:
"Eşim akü ile çalışan tekerlekli sandalyesiyle sürekli yolda kalıyor ve birilerinden yardım almak zorunda kalıyordu. Buna çözüm olarak güneşin yanı sıra sokak lambası ve araç farıyla bile şarj olan paneli tekerlekli sandalyeye yerleştirdik. Oğlumun da yardımıyla sandalyeye bir de araçlar tarafından görülmesi için reflektör koyduk. Sandalyenin üst kısmına monte edilen panel, enerji toplamasının yanı sıra gölgelik ve yağmurluk görevi de görüyor. Eşim şimdi 'yolda kalırım' diye düşünmeden özgürce istediği yere gidip dolaşabiliyor. Kendisinin mutluluğu bizi de çok mutlu etti. Bu projeye desteklerinden ötürü yardımseverler Ümit Çolakoğlu ve Hüseyin Süner'e teşekkür ediyorum."
Meryem Güzelmansur ise güneş enerjili tekerlekli sandalye sayesinde rahatça dolaşabildiğine değinerek, eşine ve kendisine destek olan yardımseverlere teşekkür etti.
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