İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yağacak kar yağışlarını beklemeye başladı. İnternet üzerinde de "İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?" aramasını yapan vatandaşlar, merakla İstanbul'a yağacak ilk kar için bekleyişe başladı. Peki İstanbul'da ilk kar ne zaman yağacak? İşte detaylar.

İSTANBUL'DA İLK KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul'a yağacak ilk kar, Kasım ayının ortalarına girmemizle birlikte vatandaşların araştırdığı konuların başında yer almaya başladı. Yapılan hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, "İstanbul'da ilk kar yağışı ne zaman?" aramasını yapmaya başladı.

Günümüzde hava durumu tahminlerinde yaygın olarak kullanılan GFS (The Global Forecast System) adlı simülasyon verilerinde İstanbul'a yağacak kar ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Yer alan değerlendirmeye göre, İstanbul için 20-23 Kasım tarihlerinde soğuk hava dalgası gözlemleniyor. Gelecek olan soğuk hava dalgası, İstanbul'un yüksek kesimlerinde düşük ihtimal de olsa kar yağışı olarak etki edebilir. Kar yağışı ile ilgili kesin bir tahmin olmasa da, GFS simülasyonundaki verilerde kar yağışıyla ilgili bu şekilde bir bilgi yer alıyor.

İstanbul'da yağabilecek bir kar için şimdiden tahmin yapmanın pek sağlıklı olmayacağını belirten uzmanlar, Kasım ayı içince İstanbul'da kar ihtimali görmenin de ilginç olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre; İstanbul'da yağış yok ama çok bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 16-19 derecelere kadar çıkarken, en düşük sıcaklıklar 11-13 derecelere kadar düşüyor.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde yurt genelinde aşağıdaki hava tahminleri yapıldı:

"Çarşamba günü yurt genelinde herhangi bir yağış beklentisi yok, ama özelilkle iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir, dikkatli olmakta fayda var. Kuzey kesimlerde hava çok bulutlu, diğer kesimlerde ise parçalı az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Perşembe günü ise tıpkı Çarşamba gününe benzer bir hava durumu yaşanacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşabilir. Cuma günü de aynı şekilde yurt genelinde yağış beklentisi yok. İç kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek."

Öte yandan yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak bekleniyor.

Bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; öğle saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan (poyraz) hafif eseceği tahmin ediliyor.

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