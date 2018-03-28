Dün İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı. Yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir çevreleri hariç tüm yurtta yağış bekleniyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların ; gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunun yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN GELEN 3 ÖNEMLİ UYARI



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ; Gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden , Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akşam saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; gece saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; Akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde gece saatlerinden sonra hafif toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyi, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı, gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Düzce çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Batı Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ORDU °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanala çok bulutlu akşam saatlerinde güneybatısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin güneybatısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

BATMAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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