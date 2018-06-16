Meteoroloji son dakika hava durumu haberleri geldikçe sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bayram tatilini fırsat bilip sahillere akın eden tatilcilere kötü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Öğleden önce batı illerinde etkili olmaya başlayan yağış, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu ve Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu dışında tüm ülkeye yayılacak. akşam saatlerinde yavaş yavaş etkisini yitirecek yağmur, Karadeniz ve Marmara ve Ege'nin sahil kesimini terk etmeyecek. Yağışlı hava Çarşamba gününe dek etkisini tüm yurtta aralıklarla sürdürecek. İl il hava durumu tahminleri ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
HAVA DURUMU UYARILARI (16 HAZİRAN)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLİ, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve Kırıkkale, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ANKARA, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NİĞDE, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARABUK, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde, gece saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ARTVİN, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KİLİS, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); gece saatlerinde Güney Ege'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, gece Güney Ege'de 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, batısı ile gece saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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