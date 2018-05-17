Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden yaklaşık 2 bin kişi güvenli yerlere taşındı. Yanardağdan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayıldı. Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıkmaya devam ediyor. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı’nda 1983’ten bu yana patlamalar meydana geliyor.

Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinde, Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, yerel yönetimin 3 Mayıs'tan bu yana depremin ve volkanik patlamaların olduğu bölgeleri korumak için 400 bin dolar harcama yaptığını belirtirken, önümüzdeki 30 gün için bölgede güvenliğin sağlanması ve yardım çalışmaları için 2 milyon 900 bin dolara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

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