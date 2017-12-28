Katalonya'nın hayali "Tabarniya" bölgesinin, özerk yönetimden ayrılıp İspanya'nın parçası kalması şeklinde sanal dünyada hiciv içerikli kampanya başlatıldı.
Çevirim içi imza sitesi change.org'da, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin iki büyük kenti Barselona ve Tarrgona'dan oluşan hayali "Tabarniya" bölgesi yaratılarak, buranın Katalonya'dan ayrılması için başlatılan imza kampanyasını 59 bin kişi imzaladı.
Bağımsızlık yanlısı Katalanların İspanya'dan ayrılmak için dile getirdiği gerekçelerin onlara karşı kullanıldığı kampanya, ayrlıkçıların "Katalonya, İspanya değildir" sloganına atfen oluşturulan "Barselona, Katalonya değildir" hareketi tarafından yürütülüyor.
"KARAR VERME HAKKIMIZ VAR"
Kampanyada, ayrılıkçı Katalanların "merkezi hükümete çok vergi verip karşılığında daha az yatırım aldıkları" söylemi üzerinden "Barselona ve Tarrgona'nın bölgenin geri kalanı yüzünden bütçe açığı ile karşı karşıya kaldığı" ifadesi kullanılıyor.
Ayrıca, bu kentlerde birlik yanlısı partilere daha çok oy çıktığına dikkat çekilen kampanyada, "Bizim ayrılıkçı tehditten izole eden yeni bir İspanya bölgesinin kurulup kurulmamasına karar verme hakkımız var." ifadesine yer veriliyor.
TWİTTER'DA TÜM DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU
Kısa sürede sanal dünyada güç kazanan kampanya, 150 binden fazla mesajla Twitter'da tüm dünyada en çok konuşulan konu olmayı başardı.
Kampanyaya, bağımsızlık karşıtı parti Vatandaşlar'ın (C's) lideri Albert Rivera da, "Eğer ulusalcılar, mevcut olmayan bölünme hakkına başvurabiliyorlarsa, herkes de aynı hakka başvurabilir." mesajıyla destek verdi.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, 1 Ekim'de yasa dışı bağımsızlık referandumu yapılmış, 27 Ekim'de de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet Anayasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yerel yönetimi ve parlamentoyu feshederek 21 Aralık'ta seçime gidilmesine karar vermişti.
Geçen hafta yapılan seçimde ayrılıkçı partiler oy oranı bakımından yüzde 50'yi bulamasalar bile seçim sistemi nedeniyle parlamentoda hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.
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