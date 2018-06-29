Bodrum’da yunusa 8 kurşun

Muğla Bodrum’un Ortakent-Yahşi Mahallesi sahilinde, önceki gün akşam, dalgalarla sürüklenen bir ölü yunus kıyıya vurdu. 2 metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığındaki yunusun başına ve vücuduna 8 el ateş edildiği belirlendi. Sahilde oltayla avlanan amatör balıkçılar, yunusun vurulmasına tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yunusun karnında ayrıca derin kesik izlerine de rastlanıldığını belirten Mertel Sertkaya (29), “Sahilde balık avlarken, yunusun karaya yaklaştığını gördük. Arkadaşlarımla denize girerek karaya çektik ancak öleli çok olmuş. Bunu yapan, insan olamaz. Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdik” dedi.