Bilim insanları, küresel ısınma, kentleşme ve enerji ağları nedeniyle pek çok hayvanın göç alışkanlıklarını yitirmeye başladığını açıkladı.

Gazete Habertürk'ün Science Dergisi kaynaklı makalesine göre 57 memeli türünün ya daha kısa mesafelere ya da artık hiç göç etmemeye başladığını ortaya koydu. 114 araştırma derlenerek hazırlanan rapor, son 20 yılda çoğu hayvan türünün seyahat mesafesinin % 75 azaldığını gösterdi.

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