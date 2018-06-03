Posta'nın haberine göre, oyuncu Hazal Kaya, beş yıldır birlikte olduğu oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile evlilik aldı. Çiftin, yakın bir tarihte evleneceklerini aile büyüklerine ve dostlarına müjdeledikleri öğrenildi.

Uzun zamandır Ali Atay’la birlikte olan Kaya, geçtiğimiz günlerde, “Şu anda aşk, hayatımın en güzel yerinde duruyor! Keyfim çok yerinde, şahane bir dönem benim için” demişti.