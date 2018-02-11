HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in üç ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.
AA'nın aktardığına göre, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Baluken'e verilen hapis cezasına ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, Baluken'in katıldığı eylemlerin PKK/ KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan televizyon ve internet sitelerinden yapılan çağrılar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Kararda, Baluken'in sabit olan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, önemi, üye olduğu örgütün tehlikesi ve sanığın kişisel konumu itibarıyla beliren kastının yoğunluğu dikkate alınarak cezalandırıldığı kaydedildi.
Sanığın katıldığı bazı eylemlere ilişkin değerlendirme yapılan kararda, katıldığı eylemlerin Sur operasyonlarının devam ettiği tarihlerdeki eylemler olduğu bildirildi. Bu eylemlerin gerçekleştirildiği tarihlerde sanığın Sur operasyonlarındaki terör örgütü mensuplarını "direnişçi" olarak övüp selamladığı ifade edilen kararda, "Bu şekilde eylemlerinde Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarında da belirtilen süreklilik, çeşitlilik ve sıklık gözetildiğinde sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
"YARGILAMA SÜRECİNDE SAMİMİ PİŞMANLIK GÖZLENMEDİ"
Baluken'in farklı tarihlerde yaptığı eylemler dolayısıyla 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı anımsatılan kararda, sanığın gerçekleştirdiği eylem sayısı ve bu eylemlerdeki kastının yoğunluğu dikkate alındığında suçu işledikten sonra yargılama sürecinde samimi pişmanlığının gözlemlenmediği vurgulandı.
Kararda, Baluken'in yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanat oluşmaması nedeniyle TCK 51. ve CMK'nın 231. maddeleri gereği cezasında erteleme uygulanmasına yer olmadığı da aktarıldı.
"1/6 ORANINDA İNDİRİM YAPILMIŞTIR"
Baluken hakkında 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin de mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:
"Suçların işlendiği tarihte suçun gerçekleştiği yerde mevcut olan terör olaylarının
yoğunluğuna rağmen eylemin gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak 3713 Sayılı Kanunun 7/2-1 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmıştır. Sanığa verilecek cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri takdiri indirim sebebi
kabul edilerek TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmıştır."
Kararda, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dolayı açılan kamu davasında CMK'nın 23/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçun Baluken tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildiği hatırlatıldı.
Sanığın mahkumiyeti ve tutukluluk halinin devamına ilişkin gerekçede, "Baluken'e verilen cezanın niteliği ve süresi, sanığın üzerine atılı eylemin CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan suçlardan olması ve bu nedenle sanığın kaçması veya saklanması şüphesinin bulunması, hususları dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir." denildi.
VERİLEN CEZA
4 Ocak'ta görülen karar duruşmasında mahkeme, Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.
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