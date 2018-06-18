Hadise, konser öncesi bir araya geldiği basın mensuplarına yıllardır süregelen bir rahatsızlığından bahsetti.
Unutkanlık sorunu yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı Hadise, bunun için her ay düzenli olarak B12 vitamin iğnesi yaptırdığını söyledi.
Hadise'nin yaşadığı unutkanlık sorunu, internet kullanıcılarını 'unutkanlık nedir' 'unutkanlık belirtileri nelerdir' konularını araştırmaya yöneltti.
Peki unutkanlık nedir? Unutkanlık belirtileri nelerdir? Unutkanlık hangi durumda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir?
Unutkanlık, kimi zaman depresyon, vitamin eksiklikleri, tiroid fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak görülebilir. Uygun tedaviyle de tam iyileşme sağlanabilir.
Ancak unutkanlığın bunamanın ilk belirtisi olabileceği de unutulmamalıdır. Bunama (demans), orta-ileri yaşlarda başlayan, akli becerilerde ilerleyici kayıplara neden olan bir hastalıktır.
Hastalık, zihinsel fonksiyonlar ve günlük yaşam aktivitesinde ilerleyici bozulma ve davranış problemleri ile tanımlanır. Alzheimer hastalığı, demansın en sık nedeni olmakla beraber bunamaya neden olabilen pek çok başka hastalık da vardır.
Unutkanlık, kişinin günlük yaşamını etkiliyorsa bu durum mutlaka sorgulanmalıdır. Çoğunlukla 20-50 yaş arasındaki unutkanlık stres, yoğun iş veya okul temposu ya da yaşanan kötü bir olay durumunda ortaya çıkar.
Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü ve depresyon bu durumun başlıca sebepleridir.
Diğer yandan genç yaşta ortaya çıkan unutkanlık, sürekli alınan aşırı alkol ve madde kullanımına da bağlı olabilmektedir.
Yeterli miktarda hayvansal gıda tüketmeyenlerde, vejetaryenlerde ve midesinde gastrit sorunu olan kişilerde ortaya çıkan B12 vitamin eksikliği ve guatr bezinin az çalışması (hipotiroidi) durumu da erken yaşta unutkanlık sebepleri arasındadır.
Bu tür hastalıkların olması durumunda, unutkanlığın yanı sıra; ellerde ve ayaklarda uyuşmalar, halsizlik ve kulak çınlamaları görülür.
Unutkanlığın görülebildiği bir başka grup ise; aynı anda birden fazla hastalığa sahip olduğu için birçok ilaç kullanmak zorunda olan yaşlılardır.
Şikayetlerin unutkanlık veya Alzheimer'a işaret edip etmediğinin anlaşılması için mutlaka uzman yardımı alınmalıdır.
Basit bir kan testi ile kandaki B12 vitamin değerine bakılıp, eksikliği görüldüğü takdirde vitamin takviyesi ile hastanın unutkanlık şikayetlerine son verilebilir.
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