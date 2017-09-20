Hicri Yılbaşı mesajları

Tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı Muharrem ayının ilk günü olan Hicri Yılbaşı, bu sene 21 Eylül'e denk gelmektedir. Bu önemli günde sosyal ağınızda paylaşabileceğiniz en güzel Hicri Yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel Hicri Yılbaşı ve Hicri yeni yıl mesajları...

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

* Bu yıl idrak ettiğimiz Hicret'in 1439. yıl dönümünün tüm insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Hepinizin hicri yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

* Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun...

* Hicri yılbaşı dolayısıyla birlik ile beraberliğin olduğu savaşlardan uzak; farklı din, dil ve ırklar ile bir arada barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Yeni hicri yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.

* Hicri yılbaşını tebrik ediyor, yeni hicri yılın bütün İslam âlemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu getirmesini, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını, insanlığa yeniden hayat vermesini, hakka, hakikate, adalete, hayır ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum.

* Hicri Yılınız hayırlara vesile olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

* 1439 Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum

* Rabbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

* Hicret; Allah’a ve O’nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir.

*Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

* Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara....

* Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle .Yeni yılınız kutlu olsun.

Hicri Yılbaşı mesajları

Hicri yeni yıl mesajları