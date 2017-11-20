Hindistan'da yönetmen ve oyuncuyu öldürene ödül!

Hindistan'da milliyetçi iktidar partisinin bir üyesi, Hindu kraliçeyle Müslüman hükümdar arasındaki ilişkiyi işleyen "Padmavati" filminin yönetmeni ve başrol oyuncusunu öldürene 1,5 milyon dolar ödül teklifinde bulundu.

Bharatiya Janata Partisinin ülkenin kuzeyindeki Haryana eyaletindeki yöneticisi Suraj Pal Amu, düzenlenen bir mitingde, aktris Deepika Padukone ve filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali'nin başına 1,5 milyon dolar ödül biçti.

Amu, "Padmavati" filminin gösterimine izin verilmeyeceğini de söyledi.

1 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerine ertelenmişti.

Konusu 16. yüzyıldan kalma Sufi şiiri "Padmavat" üzerine inşa edilen "Padmavati" filminde, Delhi'nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin kurgusal hikayesi anlatılıyor.

Sanjay Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstererek tarihi çarpıtmakla eleştirilirken, Bollywood yönetmeni bu iddiaları reddediyor.

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