Hi̇ntli̇ yapımcılar Türkiye'de plato kuracak, Türk oyuncularla çalışacak

Türkiye'nin Hindistan'dan turist çekebilmesi için iki ülke turizm bakanlıkları arasında yapılan işbirliği meyvelerini veriyor. Bu kapsamda Bollywood'un önemli yapımcıları Fethiye'ye geldi. Bollywood yapımcıları David Dhawan, Rajat Rawail, Vijay Galani, Shashi Ranja, Pravin Shah, Ratan Jain, Ganesh Jain, N. R. Pachisia, Rajender Babani, Gordhan Rochwani ve Khemchand Bhagnani'e Göcek ve Fethiye hakkında bilgiler aktarıldı.

''ORTAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ''

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre yapımcılardan Shashi Ranja, ''Türk yapımcılar ile Türkiye'de ortak filmler üretmeye geldik'' dedi. İstanbul'dan başlayan yolculuğun Kapadokya ve Muğla bölgesine kadar devam ettiğini söyleyen Ranja; ''Film çekmek için bölgeyi tanımaya geldik. Çok güzel yerler tanıdık. Türkiye'de. 2-3 konu özellikle çekiciliğini devam ettiriyor. Bir tanesi insanlarınız. Türkiye'nin insanları çok misafirperverler ve kibarlar. Hindistan halkı ile Çin halkı kültür paylaşıyoruz. Kültür, dil ve tarih paylaşımı içerisindeyiz. Şimdi Hindistan ile Türkiye, kültür paylaşımını yapacak.

Hindistan'da Türkiye'nin güzelliklerini göstereceğiz. 12 film üreticisi bir aradayız. Film prodüktörü ve direktörü var şuanda. Hepsi sinema ve televizyon sektöründe en üst düzeydeler, 30-40 yıllık tecrübeye sahipler. Bunu İstanbul stüdyolarımızda da söyledim. Sizin televizyonunuz, özellikle dizileriniz çok popüler. Ve aynı şekilde Hindistan televizyonu da çok büyük. Ortak çalışmalara hızlıca başlayabiliriz'' diye konuştu.

Hindistan'da 45 film yapan tanınmış Hint film yapımcısı David Dhawan, Türkiye'de hem Türk yapımcılar hem de Türk oyuncular ile çalışacaklarını söyledi.