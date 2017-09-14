ABD’nin 6 Ağustos 1945’te, Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombası sonucu 140 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulan Sadae Kasaoka (84), Kızılay’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Kasaoka, önceki gün Japonya Başkonsolosluğu’ndaki toplantıya katıldı. “Hayatım savaş, silah, bomba gibi kelimelerle geçti” diyen Kasaoka, “Ömrüm yettikçe Hiroşima’yı, nükleer felaketi insanlara anlatacağım. Dünyanın bir daha bunu yaşamaması için çalışacağım” diye konuştu. Nükleer denemeler yapan Kuzey Kore’yi de kınayan Kasaoka, “Nükleer silahlar kullanılırsa dünya yok olur. Savaş herkes için çok kötü ama çocuklar için daha ağır” dedi.
ANNE-BABASI ÖLDÜ
Anne-babasının nükleer saldırıda öldüğünü, eşini 35’in de kanserden kaybettiğini söyleyen Kasaoka, 6 Ağustos gecesini şöyle anlattı: “12 yaşındaydım. Salonun camının önünde turuncu bir toz bulutu gördüm. Canlı ve çok renkliydi. Git gide yaklaştı ve şiddetli bir ses duydum. Kendime geldiğimde, evin penceresi paramparça, saçlarım ıslaktı. Dışarı çıktım. Herkesin üzeri pembe bir tozla kaplıydı. Babamın vücudu simsiyahtı. Siyahlığı silmek istediğimizde, kıpkırmızı derisini gördük. Tüm vücuduna işlemişti. Kısa sürede öldü. Annemin külleri de bize bir poşet içerisinde verildi. Çok büyük bir acıydı.”
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