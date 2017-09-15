Her şey, İstanbul’da çocuğu özel okula giden bir velinin, servis şoförünün agresif hareketlerinden şüphelenmesiyle başladı. İsim yapmış ve başka okulların da taşıma işini üstlenen firmaya kayıtlı şoför hakkında yapılan incelemeyle, bir garabet ortaya çıktı. Şoför, yaralamadan silahla tehdide, hırsızlıktan aile içi şiddete pekçok suçtan sabıkalıydı. Servis firması, “servis hizmet yönetmeliği”ne göre bu sabıkaya sahip şoförün hukuken çalışmasında bir engel olmadığını söyledi. Peki doğru mu? HABERTÜRK, servis şoförü olanların hangi şartlarda işe alındığını araştırdı.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre söz konusu yönetmeliğe göre ‘cinsel istismar, uyuşturucu’ başta olmak üzere 8 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası olan servis şoförü ve rehber personel servisçilik yapamıyor.

Yönetmeliğin “Taşıma işlerinde çalışanlar” başlıklı 8. maddesine göre, Ceza Kanunu’nda yer alan “çocukların cinsel istismarı”, “reşit olmayanla cinsel ilişki”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu kullanmak” ve “çocuğu fuhuşa teşvik” suçlarından hüküm giymiş kişilerin servisçilik yapmasına izin verilmiyor. Kabahatler Kanunu’na göre hakkında “sarhoşluk”tan hüküm giyenler de yasak kapsamında.

DİĞER SUÇLAR YOK

Yönetmelikte belirtilen 8 başlık dışında, cinayet, yaralama, tehdit, gasp ve aile içi şiddet gibi suçlara karışanlarla ilgili herhangi bir madde yok. Bu tartışmalı durumu hukukçulara ve meslek örgütlerine sorduk.

‘5 YIL ÖNCEYİ GÖRMÜYORUZ’

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal: “Biz servis şoförleri ile ilgili adli sicil belgesi istiyoruz. Tespit ettiğimiz bir durum varsa bu kişiyle çalışmak istemiyoruz. Yönetmelikte yasak olan suçlar dışında bir suç işlediyse çalışabilir. Ama bu, işverenin inisiyatifinde. Eskiden emniyetin Genel Bilgi Taraması (GBT) sonuçlarını alabiliyorduk. Bu yasaklandı. İşe alacağımız servisçi hüküm giymişse 5 yıla kadar olanları görebiliyor, öncesini göremiyoruz. İşin denetimini emniyet yapmalı. Yönetmelik değişmezse sorun çözülmez.”

‘KASITLI SUÇLAR DAHİL EDİLMELİ’

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Timur Demirbaş: “Sabıkada, kesinleşmiş mahkûmiyet kararları gözükür. Bizde yargı süreci çok uzun olduğundan bazı durumlarda suçun görülmesi mümkün değil. Yönetmelikteki gasp, yaralama, hırsızlık gibi suçların yer almaması yanlış ve eksik. Masumiyet karinesi olsa da, kasıtlı suçlar bakımından, çocukların teslim edildiği bir hizmette yönetmeliğin daha titiz hazırlanması gerekir.”

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu: “Kişilerin masumiyet hakkı dikkate alındığında bir yargı kararının kesinleşmesini beklemek, çağdaş hukuk düzeninin gereğidir. Ancak konusu çocuk olan meselelerde istisnai yaklaşımlar içinde olunabilir. Çocuğun korunması üstün bir hukuksal menfaat olarak karşımıza çıkar.”