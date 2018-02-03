Rotterdam tren istasyonu önünde düzenlenen protestoya, çoğu gençlerden oluşan bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Gösteriye katılan Türk vatandaşları tekbir getirip, "Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Ezgi ve marşlarla devam eden gösteride çok sayıda polis görev aldı.
PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.
HOLLANDA'DA CAMİYE SALDIRI DÜZENLEYEN PKK YANDAŞLARINA CEZA
Hollanda'daki Dordrecht Mahkemesi, 2016'da camiye düzenledikleri saldırıda 2 kişinin yaralanmasına neden olan PKK terör örgütü yandaşlarına kamu hizmeti cezası verdi.
Yerel basınında çıkan haberlere göre, mahkemenin, Dordrecht kentinde bulunan Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Ayasofya Camisi'ne saldırı düzenleyen PKK terör örgütü yandaşlarından birine 200 saat, diğerine ise 60 saat kamu hizmeti cezası verdi. Terör örgütü yandaşlarından biri ise delil yetersizliğinden ceza almadı.
Mahkeme ayrıca, iki PKK yandaşının, camiye kişi başına bin 500 avro ve saldırıda yaralanan iki kişiye de kişi başına 400 avro ceza ödemesine karar verdi.
Hollanda’nın Dordrecht kentinde Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Ayasofya Camisi'ne 2016'da PKK yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda iki kişi hafif yaralanmış ve camide hasar oluşmuştu.
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