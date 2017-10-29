Honda'nin elektrikli ilk modeli böyle olacak, diğerleri hızla geliyor

Honda'nın tasarım ekibinin başındaki isim olan Makoto Iwaki, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok sayıda yeni elektrikli modelin lansmanını yapacaklarını açıkladı.

İlk elektrikli otomobili Urban EV'yi önceki aylarda Frankfurt'ta düzenlenen fuarda görücüye çıkaran Honda, halen devam eden Tokyo'daki fuarda ise Honda Sports EV'nin konsept modelini gün yüzüne çıkardı.

Honda Sports EV, markanın önümüzdeki dönemdeki elektrikli spor otomobillerinin tasarımları hakkında da önemli ipuçları veriyor. Ancak Japon üretici, bu aracın ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda şimdilik bir yorum yapmıyor.

HİÇ ELEKTRİKLİ ARACI YOK

Iwaki, Autoekspress'e yaptığı açıklamada, "Zamanlama ile ilgili kesin bir şey söyleyemem ancak çok daha fazla elektrikli araç konsepti olabileceğini söyleyebilirim" dedi.

Piyasada tamamen elektrikli hiç bir otomobili olmayan Honda, ilk elektrikli aracını 2019 yılında pazara sürecek.

Bu araç, retro tasarımı ile dikkat çeken ve ilk kez Frankfurt'ta görücüye çıkan Urban EV Süpermini olacak.

Honda Urban EV Konsept

Honda Urban EV

Honda elektrikli

Honda Sports EV