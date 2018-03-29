‘Organize İşler’in yeniden çekilmesi planlanan ikinci filminde Kıvanç Tatlıtuğ, horoz dövüşçüsü rolüyle seyirciyi ters köşeye yatıracak.

HT Magazin'den Bülent İpek'in haberine göre, replikleri sinema tarihimizin en akılda kalan filmlerinden Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler’in ikincisi çekilecek. Hazırlıkları aylardır devam eden bu büyük film projesi, bir çok ünlü ismi buluşturacak. Projenin sürprizlerinden biri de seyircisini farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ.

Erdoğan'ın yazıp yönettiği ‘Kelebeğin Rüyası’nda başrol oynayan Tatlıtuğ, usta sinemacıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın oyuncu için planladığı karakter ise horoz dövüşçüsü. Tatlıtuğ, projenin hazırlık sürecinin tamamlanıp çekimlerin başlamasını bekliyor.

İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Özgü Namal gibi birçok yıldız ismin oynadığı ‘Organize İşler’in ikincisinde de yıldızların buluşacağı konuşuluyor.