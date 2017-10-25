HSK'da önemli değişiklikler

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, müsteşarlığa Selahaddin Menteş'in getirilmesinin ardından bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu'nda ( HSK) önemli değişiklikler yapıldı.

HSK genel sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı. HSK Başkanı ve Adelet Bakanı Abdülhamit Gül'ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK genel sekreterleri olarak görevlendirildi.

Genel sekreterlik görevinden alınan Kanıcı ve Pektaş'ın Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atanacağı ifade ediliyor. Kuloğlu'nun ise HSK 1. Dairesi'nce Yargıtay Savcılığı'na atandığı öğrenildi.