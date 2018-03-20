Kararname ile çeşitli nedenlerle görev yeri değişikliği için mazeret bildiren isimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidilirken, bazı adliyelere ise takviyeler yapıldı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesine ise başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesinin başkanları da belli oldu. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekariya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı.

Kararname ile FETÖ'nün 2010 KPSS usulsüzlüğünü ortaya çıkaran ve çok sayıda şüpheli hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, terör suçlarına bakmakla yetkili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi yapıldı. Erkman şimdi ise, ilk derece mahkemeler tarafından verilen FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütlerine dair kararların temyiz incelemesine bakacak.

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