Gazete Habertürk'ün haftasonu ekleri HT Cumartesi ve HT Pazar ailesi olarak bakılmayan pencerelerden bakıp okuma zevki veren yazılar ve değerli yazarlarımızla her hafta sonu huzurunuza çıktık. Bu son baskıda da küçük bir hatırlatma yapmak istedik.

Mete Aker, Özlem Özçelik, Didem Yılmaz, Ekin Türkantos, Selin Özavcı, Aysun Öz, Selçuk Tepeli, Ece Ulusum, İrem Akcan, Serdar Yazıcı, Gülçin Bereket ve Sema Ereren.

ARAŞTIRDIK

Gün geldi acı kayıplarımızın hikâyelerını yazdık, gün geldi bir esnafla ünlü bır işadamını yan yana getirdik. HT Ekler, hep hayatın içindeydi.

BİLGİ VERDİK

Bilimden tarihe, doğadan sanata pek çok konuyu en ilginç detaylarıyla Can Baytak’ın çizimleriyle sunduk.

ANLATTIK

İnsana ve hayata dair gözden kaçan en mühim konuları kaleme aldık. İllüstrasyonları M. K. Perker çizdi.

TREND YARATTIK

Trendlerin kokusunu alıp peşine düştük, yaşadık, yazdık, adını koyduk. artık biletleri aylar öncesinden tükenen trene daha kimse binmemişken biz bindik.

Fotoğraflarımızı Ece Oğultürk - Süreyya Yılmaz Dernek ve Özlem Özçelik çekti.

Her hafta kültür sanatın nabzını tuttuk, alternatif müziklerin ve müzisyenlerin yanındaydık.