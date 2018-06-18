HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz Van'da vatandaşlara seslendi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Çocuklarımızın eline bomba, silah, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içine atanlar Kürtlerin dostu değildir. Onun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz." dedi.

AA'nın haberine göre Yavuz, partisinin Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasına, memleketin esasla ilgili sorunlarının olduğunu, bunu çözmek için iki yolun bulunduğunu söyledi.

Ya çatışacaklarını ya da anlaşarak uzlaşacaklarını belirten Yavuz, HÜDA PAR'ın çatışmayı reddettiğini, uzlaşma ve anlaşma yolunu tercih ettiğini kaydetti.

Çatışmanın ülkeye hiçbir kar getirmediğini, kentlerin savaş alanına döndüğünü, binlerce evlatlarını kaybettiklerini, milyarlarca dolar servetin heba olduğunu anlatan Yavuz, "Huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara, olmadı. Ne yapacağız. Tek çaremiz var uzlaşacağız ve anlaşacağız. Memleketin sorunu nedir? Birinci mesele Kürt meselesidir. Çünkü bu mesele can yakıyor, insan kanı döküyor." diye konuştu.

"ÇATIŞMANIN BİZE HİÇBİR GETİRİSİNİN OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Bu konuda atılan güzel adımları asla reddetmediğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"TRT Kurdi'nin açılmasını önemsiyorum, ırkçılık nitelemeli andımızın kaldırılmasını önemsiyoruz. Bunda partimizin katkısı çok. Programımızda andımızı kaldıracağımız yazıyor. Bunun için elimize silah almadık, gençlerimizin ne kendilerine ne de başkalarına zarar vermelerine gerek duymadık. Meseleyi çözmek için silaha gerek yok. Çocuklarımızın eline bomba, silah, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içine atanlar Kürtlerin dostu değildir. Onun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz. Çatışmanın bize hiçbir getirisinin olmadığını gördük. Onun için çatışmacı üslup kullanmayacağız. Doğruları da yanlışları da söyleyeceğiz."

Memleketin birliği bütünlüğü içinde Ankara'da sorunları çözmeye talip olduklarını dile getiren Yavuz, HÜDA PAR'ın bu sorunu Ankara'da kalıcı bir şekilde çözeceğini ifade etti.

"MEMLEKETİMİZE BARIŞ, HUZUR, KARDEŞLİK GELSİN"

Yavuz, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Farsların düşmanı olan emperyalist Amerika'nın kendi emelleri için herkesi bir varil petrole kurban etmekten asla çekinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HÜDA PAR milletinden vekalet alırsa, Amerika'nın, batı emperyalizminin bu memlekete uzanan kirli elini ve kirli dilini koparacaktır. Beraberlikte güç, kardeşlik ve huzur vardır. Bunu adaletle taçlandıralım. Bin yıllık birlikteliğe sahibiz. Gelin gönül insanlarını dinleyelim. Bu mesele çözülmediği takdirde neler olduğunu görüyoruz, can yakmaya devam ediyor. Evlatlarımızı kaybediyoruz. Kazanan bir bütün halinde emperyalizm, kaybeden bütün halinde Türkiye, Anadolu oluyor. Çatışmaya davetiye çıkarmadan, bu işi silaha, Amerika'yı bulaştırmadan bu işi suhuletle çözelim. Memleketimize barış, huzur, kardeşlik gelsin."

HÜDA PAR sayesinde sorunların tamamının çözüleceğini, devletin dininin adalet olması gerektiğini, adaletsiz devletlerin beka tehlikesi yaşayacağını savunan Yavuz, insanı ve adaleti devletin merkezine koyacaklarını, insanın özne olduğu bir anlayışı benimsediklerini belirtti.

''15 TEMMUZ'U MİLAT KABUL EDELİM''

Ülkede adaletin değiştirilemeyeceğini, bunun teklif dahi edilemeyeceğini kaydeden Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birilerine din, ideoloji dayatmayacağız, güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. Sosyo ekonomik kalkınmışlığını hep birlikte temin edeceğiz, hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bu memleketin 3'te biri şu anda cezaevinde. Böyle bir memlekette adalet olur mu? Bu memleketin emniyet ve güvenlik teşkilatının büyük bölümü FETÖ mensubu, TSK'da generallerin yarısı terör örgütü mensubu. Bu devleti terör örgütü yönetmiş. Nasıl olacak burada adalet. KHK'larla, güvenlik soruşturmalarıyla yeteri kadar soruşturulmadan gençlerimizin memur olmasının önüne engel koymayı da reddediyoruz. Gelin bir sosyal barış imzalayalım. 15 Temmuz'u milat kabul edelim. 15 Temmuz akşamı darbeye karışan, sevk ve idare edenleri tespit ederek ağır cezalara çarptıralım. Ancak devletin bir şekilde selam verdirdiği, gazetesini aldırdığı bu kişilere terörist muamelesi yapmayın."

Yavuz, konuşmasının ardından partisinin Van milletvekili adaylarıyla katılımcıları selamladı. Demokrasilerde vesayeti asla kabul etmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı olarak bu ülkede demokrasinin tam olmasını istiyorum. Ben genel başkan olmadan önce bir Millet İttifakı'nın kurulabileceğini düşünür müydünüz? Asla, yan yana bile gelmezlerdi." dedi.

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta CHP genel başkanı olması halinde o sürece ve ordunun vesayetine de karşı çıkacaklarını belirterek, siyaset yolu kapalı olan Erdoğan'a bu yolu, anayasa değişikliğine destek veren CHP'nin açtığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Deniz Baykal'ın hakkının yenmemesi gerekir." dedi.

Halkın içinden geldiğini, 7 kardeşi arasından üniversite okuma fırsatı bulanın sadece kendisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kara lastikle okula gidiyorduk. Babam bir maaşıyla 7 çocuğuna baktı, ancak 1 çocuğunu okutabilmiş." dedi

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da kazanmaları halinde bir rövanş söz konusu olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Rövanşla yola çıkan insanların siyasetten ayrılması lazım. Bu işin kavgası, rövanşı olmaz, halka hizmet için geliyoruz intikam için değil. İntikam, kin, öç duygusu insana yakışmaz. Biz sabırla hoşgörüyle toleransla herkesin sorunlarını çözmek istiyoruz. Siyasetin konusu budur."

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