İngiliz oyuncu Hugh Grant (57), BBC’de yayınlanan bir dizi ile ekranlara geri döndü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Grant, “A Very English Scandal” adlı dizide, 1970’li yıllarda İngiltere siyasetini sarsan skandalın odağındaki milletvekili ve zamanın Liberal Parti Lideri Jeremey Thorpe’u canlandırıyor. Thorpe, bir erkek manken ile eşcinsel ilişkiye girip onu öldürmekle suçlanmış ancak aklanmıştı. Yine de bu skandal Thorpe’un siyasi hayatını bitirmiş, 2014’te yalnız ölmüştü.