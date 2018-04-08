Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz." dedi.

Bozdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi milletimizin hayrınadır" diye konuştu.

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