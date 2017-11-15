Humus nasıl yapılır? Humus tarifi ve malzemeleri

Humus malzemeler

3 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

5 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 çay bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tuz

Humus üzeri için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Humus nasıl yapılır?

Ayıklanmış nohutları suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu blender yardımıyla püre gibi olana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın. Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirin. Humus hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

Humus nasıl yapılır

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