Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, Ramazan ayı ile özdeşleşen ve tüketimi artan hurmanın faydalarını anlattı.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutulduğu için öğünün ikiye düşmesi nedeniyle beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Ramazan ayı denilince de akıllara ilk olarak hurma geliyor.

İHA'nın haberine göre; hurmanın faydası ise saymakla bitmiyor. Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, Ramazan ayında iftar ve sahurun vazgeçilmezleri arasında yer alan en önemli besinlerden hurmanın vitamin ve mineral bakımından çok zengin olduğunu söyledi.

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HURMANIN İÇİNDE 15 TANE MİNERAL BULUNUYOR

Şenarslan, "Ramazan aylarında sofralarımızda sıklıkla bulundurduğumuz hurma, bizler için çok kaliteli bir meyvedir. Hem kurutulmuş hem de taze halini tüketmekte fayda var. Aslında sadece Ramazan ayında değil, diğer mevsim ve aylarda da kahvaltılarımızda, ara öğünlerimizde sıklıkla tüketebiliriz. Hurmayı besin değeri açısından inceleyecek olursak, beslenme açısından yüzde 44-88 oranında şeker içermektedir. Şeker içeriğinin yüksek olmasının yanında, potasyum açısından da çok zengindir ve muza oranla 2,5 kat daha fazla potasyum içermektedir. İçerisinde bizler için çok değerli 15 adet mineral bulunmaktadır. Kalsiyum, demir, magnezyum ve çinko gibi zengin vitaminleri barındırır. Ayrıca hurmanın beslenme açısından da çok zengin bir içeriği vardır" diye konuştu.

"Pektin içeriğinin yüksek olması doygunluk süremizi uzatmakta" Hurmanın pektin bakımından da sindirim sistemine çok yardımcı olduğunu aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Şenarslan, "Protein içeriğinin yüksek olmasının yanında pektin içeriği çok yüksektir. Pektin neden bizim için bu kadar değerlidir? Çünkü pektin içeriğinin yüksek olması hem doygunluk süremizi uzatmakta hem de sindirim sistemi ve bağırsakların boşalmasına yardımcı olmaktadır" dedi.

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Hurmanın glisemik oranı düşük olduğu için orantılı bir şekilde rahatlıkla tüketilebileceğini ifade eden Şenarslan, "Bir de hurmada diğer meyvelere oranla yağ içeriği açısından şöyle bir değişiklik vardır, etli kısmında daha az yağ bulunurken, çekirdek kısmında daha fazla yağ bulunur. Yüzde 3 ile 7 arasında yağ içeriği olmaktadır. Glisemik endeks günümüzde çok fazla bahsedilir hale geldi. Glisemik endeks nedir? Aldığımız besinlerin kan şekerini yükseltme oranı olarak tanımlayabiliriz ve biz glisemik endeksi sınıflandırıyoruz. 0-55 arasında ise glisemik endeksi düşük, 55-70 arası orta seviye, 70 ve 100’ün üzeri olan besinlerimizi glisemik endeksi yüksek olan besinler olarak adlandırıyoruz. Hurmanın besin içeriği çok yüksek ama glisemik endeks açısından oldukça düşüktür. Bu yüzden de tercih etmemizde fayda vardır. Hem tatlı ihtiyacımızı baskılamakta hem de lif içeriği yüksek olduğu için tokluk süremizi uzun tutmaktadır. Hurmanın glisemik endeksi 39’dur. Çok düşüktür bu konuda rahatlıkla tüketebiliriz ama şöyle bir durum var, fazla tüketildiği zaman, enerji ve kalorisi yüksek olduğu zaman bunların bize geri dönüşü çok kaliteli olmaya bilir. Bu yüzden tüketimine dikkat etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

HURMA TOK TUTUYOR

Son olarak hurmanın neden tüketilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan şunları söyledi; "Hurmayı özetleyecek olursak niçin beslenmemize gerek var? Çünkü kan şekeri yükseltmemiz için glisemik endeksi düşük olduğu, tatlı isteğimizi karşılıyor, lif içeriği yüksek olduğu için bağırsaklarımızın çalışmasına yardımcı oluyor, tokluk süremizi uzatıyor. Bir diğeri de antioksidan içeriği yüksek olduğu için tercih etmeliyiz çünkü mide ülserini iyileştirici özelliği vardır. Potasyum açısından zengin olduğu için de tansiyonumuzu dengelememizde yardımcı olmaktadır ve mutlaka kahvaltılarımızda, ara öğünlerimizde ve ya Ramazan aylarında iftarlık olarak kullanabiliriz. Ramazan aylarında tatlı isteğini bastırma adına sahurda tüketebiliriz. 2-3 adet tüketmekte fayda var. İftarlık olarak da 1-2 adet ya da toplam 3 adetten fazla tüketmemek her zaman için daha iyi olacaktır. Ne kadar çok tüketirsek kalori miktarı artacağı için bu bize kilo olarak geri dönüşüm sağlayabilir."

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