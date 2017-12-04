Hyundai ve Fiat Chrysler ortak hidrojen motoru üretecek

Fiat Chrysler son dönemde dev birleşme arayışlarıyla adının anılmasının ardından bu kez önemli bir ortaklığa imza attığını duyurdu. Güney Koreli Hyundai ile parça tedariği anlaşması bulunan İtalyan otomotiv devi iş birliğini genişleterek motor üretiminde anlaştı.

Hidrojen motoru üretecek ikilinin anlaşmasının şanzımanları da kapsadığı açıklanırken FCA CEO'su Sergio Marchionne ortaklığı 'güçlü' olarak niteledi. Milano yakınlarındaki Alfa Romeo Müzesi'nde duyurulan anlaşmayla ilgili Marchionne "Diğer otomobil üreticilerinin ileri düzey şanzıman ve hidrojen teknolojilerimize ilgi göstermesi memnuniyet verici." dedi.

Fosil yakıtlar sonrası piyasayı domine etmesi beklenen elektrikli teknolojinin yanı sıra hidrojenin de önemli yer tutması bekleniyor. Ticari yakıt pili araçlarında lider olan Hyundai son dönemde Japon Toyota'nın gerisine düşmüştü.

Hyundai halihazırdaki ix35 üretimine ek olarak gelecek yıl hidrojenle güçlendirilmiş büyük SUV da çıkaracağını açıklamıştı. Fiat Chrysler ise sınırlı durumda da olsa elektrikli araba geliştirmeye odaklanmış durumda. Geçen yıl Pacifica minivan modelinin hibrid modelini çıkaran FCA, gelecek yıl için 500 subcompact modelinin plug-in versiyonunu hazırlıyor.

Birinci ağızdan birleşme aradığı yaz aylarında teyit edilen Fiat Chrysler'in ismi sık sık General Motors ve Volkswagen ile birleşme dedikodularıyla anılmıştı. Hyundai iş birliği de akıllara birleşme ihtimalini getirse de Marchionne böyle bir niyetin olmadığını açıkladı.

Haberlerin ardından Hyundai hisseleri piyasaların açılış gününde yüzde 1.2 değer kaybetti.