İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'a toplam 30 milyon adet lale dikildiğini belirterek, "Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10.5 milyon. Herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil" dedi. Uysal, 1-30 Mayıs'ta da çiçek festivali yapılacağını kaydetti.



İstanbul'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.



125 ÇEŞİT LALE

Habertürk Haber Merkezi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre; Lalenin dünyada İstanbul ile özdeşleşmiş bir bitki türü olduğunu söyleyen Mevlüt Uysal, 1750 yılında İstanbul'da toplam bin 588 lale çeşidi tespit edildiğini, şu anda ekimini yaptıkları 125 çeşit lale olduğunu söyledi. Uysal, "Bu rakam onda birden bile daha az. Tabii en azından bunu tekrar gündeme almak, bütün lale çeşitlerine hayat buldurmak adına İstanbul'da sadece lale festivali değil, lale vakfımız var. Onun çalışmaları var. Bunun devamı inşallah gelecek" dedi.



ÇİÇEK FESTİVALİ

Lale festivalinin ardından İstanbul'un balkonlarında çiçekler olacağını söyleyen Uysal, "İnşallah kaybolan, İstanbul'un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs tarihleri arasında çiçek festivalimiz olacak. Çiçek festivalimizin inşallah bu sene başlangıcını yapacağız. Lale ile birlikte çevre, park, peyzaj çok güzel ortaya çıktı. Lalenin dışında da parklarımıza, yollarımıza, yol kenarlarımıza çok güzel çiçeklerimiz var. Eskiden olduğu gibi, İstanbul evlerinde olduğu gibi yollarda değil evlerin balkonlarına da çıkmasını istiyoruz. 1 Mayıs'tan itibaren her sene çiçek festivali yapıp, inşallah istiyoruz ki bütün balkonlarda çiçekler olsun" dedi.





LALE VE ETKİNLİKLER İÇİN 10.5 MİLYON LİRA

Lale festivalinde sadece Emirgan Parkı'na yaklaşık 3,5 milyon adet lale ekildiğini söyleyen Uysal, şunları kaydetti: "Bu sayı İstanbul geneline 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye'de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirilmişti. Bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli. İstanbul'un Şile'nin Çatalca'nın köyleri, İstanbul dışında belirli yerlerde köylülerimize üretim yaptırılarak bu lalelerimiz Türkiye'den temin ediliyor. Herkes şunu merak ediyor. 30 milyon lalenin ve etkinliklerin maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10.5 milyon. O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil."





DEV LALE HALISI

13'üncü İstanbul Lale Festivali kapsamında İstanbul'un dört bir yanına milyonlarca lale dikildi. Festival kapsamında birçok etkinlik de düzenlenecek. Emirgan Korusu ile Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli etkinliklere sahne olacak. Festivalde, Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ve Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası gibi spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca 11 Nisan´da Sultanahmet Meydanı'nda dördüncü kez İstanbullularla buluşacak lale halısı, toplam bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.

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