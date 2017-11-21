SON DAKİKA İBB 2018 bütçesi 20 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi, İBB Meclisi tarafından onaylandı.
Bütçe, İBB'nin Saraçhane Yerleşkesindeki toplantıda görüşüldü. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılı bütçesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi.
İBB'nin 2018 yılı bütçesinin 20 milyar 100 milyon lira olduğunu dile getiren Uysal, "Geçtiğimiz yıla oranla bütçemizde yüzde 8.65'lik bir artış oldu. İSKİ ve İETT ile birlikte toplam bütçemiz konsolide olarak 42 milyar 600 milyon lira. En büyük hedefimiz İstanbul'daki raylı sistemleri birbirleriyle bağlamak. Diğer iştiraklerimizle birlikte bütçemizin aslan payını 6 milyar 822 milyon liralık bölümünü ulaşıma ayırdık." diye konuştu.
Uysal, 2018 bütçesinden bir milyar lirayı kentsel dönüşüm için ayırdıklarını, yerinden dönüşümü öncelediklerini kaydetti.
GERGİNLİK YAŞANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2018 yılı mali bütçesi görüşmeleri sırasında, CHP’li İBB meclis üyesi Hakkı Sağlam kürsüde konuşma yaparken, AK Partili meclis üyeleri ile CHP’li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Leyla Ünal'ın aktardığına göre; CHP'li meclis üyeleri, kendi meclis üyeleri kürsüdeyken sık sık konuşmalarının kesildiği gerekçesiyle salonu terk ettiler.
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