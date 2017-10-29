İbrahim Tatlıses: Ebru Gündeş benim için bitmiştir

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6 ay önce ani bir kararla İzmir’e yerleşen İbrahim Tatlıses “Bir daha İstanbul’a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim” demişti.