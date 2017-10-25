İç çamaşırı kutusunda sigara kaçakçılığı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu'nun Suşehri ilçesi kesiminde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre; uygulamada, Erzurum'dan İstanbul'a giden bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.Ekiplerin yaptığı aramada, koliler içerisinde kadın iç çamaşırı kutularına gizlenmiş vaziyette 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

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