İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonlarıyla ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.692 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 715 Terör (PKK/KCK 130,AŞIRI SOL 46, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 489), 3.579 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 130 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.424 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

-ŞANLIURFA/AKÇAKALE - 3 (SAĞ - DEAŞ)

-HATAY/REYHANLI – 1 (TESLİM)



25 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ – 6 TERÖRİST (4 TESLİM, 2 SAĞ)

-ŞIRNAK – 4 (TESLİM)

-KİLİS/MERKEZ – 1 (SAĞ)

-YOZGAT – 1 (SAĞ)



26 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 SAĞ)

-HAKKÂRİ/MERKEZ – 4 (3 ÖLÜ, 1 SAĞ)

-BİTLİS/HİZAN – 1 (ÖLÜ)



27 NİSAN CUMA GÜNÜ – 3 TERÖRİST ÖLÜ

-HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 3 (ÖLÜ)



29 NİSAN PAZAR GÜNÜ – 3 TERÖRİST TESLİM

-ŞIRNAK – 3 (TESLİM)



30 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST TESLİM

-SİİRT/ERUH – 2 (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)



Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

-7 ilde (Diyarbakır-9, Kahramanmaraş-1, Hakkâri-2, Mardin-1, Tunceli-8, Muş-1, Van-5) 27 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

-13’ü ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Kanas/Zagros, 1 Biksi, 9 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 15 silah,

-8 adet El Bombası,

-1.996 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

-312 kg patlayıcı madde,

-22 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.539 OPERASYONDA;



-760 kg Esrar,

-250 kg Eroin,

-0,25 kg Kokain,

-21,68 Afyon sakızı,

-2,4 kg sentetik kannabinoid,

-4 kg Metamfetamin,

-16.143 adet Ectasy Hap,

-3.617 Captagon,

-3.909 Sentetik ecza,

-22.097 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

-491.778 paket Kaçak Sigara,

-96.562 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.579 kişi gözaltına alınmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 408 şüpheli gözaltına alınmıştır. 58,4 kg esrar, 1,2 kg eroin, 1,1 kg afyon sakızı, 200 gr kokain, 2,3 kg sentetik kannabinoid, 3,3 kg metamfetamin, 7.728 adet uyuşturucu hap, 17 kök kenevir ve 46 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



ASAYİŞ UYGULAMALARI;



​Genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile metruk binalar, park ve bahçeler, okul servis araçlarında 26.04.2018 tarihinde; 15.924 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları-4” yapılmıştır. Uygulama sonucunda 111.733 şahıs ve 17.295 işyeri kontrol edilmiş, 115 şahsa adli/idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca parklarda uyuşturucu satışı ve kullanımını engellemek, aynı zamanda parkların şüpheli şahısların bulunduğu yerler haline dönüşmesini engelleyerek, herkes tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 23.04.2018 günü 5.840 parkta, 9.283 personel ve 34 dedektör köpeğin katılımı ile “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-2” gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda 54.109 şahıs, 5.403 araç ve 1.147 işyeri kontrol edilmiştir.

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SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 405 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



​437’si denizlerde olmak üzere toplam 4.378 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 130 organizatör gözaltına alınmıştır.

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