İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonlarıyla ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.487 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 Terör (PKK/KCK 149,AŞIRI SOL 21, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 702), 3.774 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 164 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.885 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.
09 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ
- 15 TERÖRİST (9 TESLİM, 6 ÖLÜ)
- ŞIRNAK – 8 (TESLİM - DEAŞ)
- MARDİN – 1 (TESLİM)
- ŞIRNAK/MERKEZ – 6 (ÖLÜ)
10 NİSAN SALI GÜNÜ
- 1 TERÖRİST SAĞ
- KOCAELİ/BAŞİSKELE – 1 (SAĞ - DEAŞ)
11 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ
- 4 TERÖRİST (1 TESLİM, 2 SAĞ, 1 ÖLÜ)
- ŞIRNAK – 1 (TESLİM)
- AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (SAĞ)
- AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (ÖLÜ)
- HATAY/ANTAKYA – 1 (SAĞ)
12 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ
TUNCELİ/MAZGİRT – 1 (SAĞ)
13 NİSAN CUMA GÜNÜ
- OSMANİYE/DÜZİÇİ – 1 (SAĞ)
14 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ
– 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)
- AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (ÖLÜ)
- ANTALYA/GAZİPAŞA – 1 (SAĞ)
15 NİSAN PAZAR GÜNÜ
– 12 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 4 TESLİM)
- AĞRI/DOĞUBAYAZIT
– 8 (ÖLÜ) ŞIRNAK – 4 (TESLİM)
16 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ
– 2 TERÖRİST ÖLÜ
- AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 2 (ÖLÜ)
SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 467 şüpheli gözaltına alınmıştır. 48 kg esrar, 3,6 kg eroin, 489 gr kokain, 2 kg sentetik kannabinoid, 2,6 kg metamfetamin, 14.520 adet uyuşturucu hap, 134 kök kenevir ele geçirilmiştir.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 461 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 216 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;
1.107’si denizlerde olmak üzere toplam 5.522 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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